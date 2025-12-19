Android Emoji Tasarımı Değişiyor: İşte "iPhone bu?" Dedirten Emojilerden İlk Örnekler

Google, Android 16'nın QPR3 beta sürümünde bazı emojilerin görünümlerini değiştirdi. Yapılan çalışma ile emojilerin iOS versiyonlara benzetilmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Peki hangi emojiler değişiyor?

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün tüm Android telefon kullanıcılarını ilgilendiren bir adım attı. Şirket, Android 16 QPR3 beta sürüm güncellemesini resmî olarak yayımladı. Bu küçük güncelleme, çok yakında Android 16 çalışan tüm kullanıcılara ulaşacak.

Android 16 QPR3 beta güncellemesi, önemli iyileştirmeler veya yepyeni özellikler getirmiyor. Ancak bu sürümde bazı emojiler güncellenmiş durumda. Yapılan değişiklikler fena görünmüyor olsa da Google, söz konusu emojileri iOS ekosistemindekilere benzetmiş durumda. Neden böyle bir karar alındığı ise şimdilik bilinmiyor.

İşte Google'ın güncellediği emojiler:

Yukarıdaki görüntünün üst kısmında Android emojilerinin mevcut sürümlerini görüyorsunuz. Alt tarafta ise yenilenen emoji tasarımları yer alıyor. Nefes veren yüz emojisi ile soğuk yüz emojileri, yeni versiyonda ciddi anlamda iOS versiyonlara benziyor.

Google, nispeten yeni olan eriyen yüz emojisinin tasarımını da iOS versiyona benzetiyor. Ayrıca rakun emojisi de diğerleriyle aynı kaderi paylaşacak.

Google, Android 16 QPR3 beta sürümünü Pixel telefonlar için yayımlayacak. Yani bu emoji tasarımları, ilk aşamada Google Pixel telefonlarda kullanılabilir olacak. İlerleyen dönemlerde ise diğer Android telefon üreticileri, Google'ın belirlediği yeni emoji tasarımlarını benimseyeceklerdir.