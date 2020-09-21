Rapora Göre Android, Oyun Yayıncıları İçin iOS'tan Daha İyi

Liftoff'un yayınladığı 2020 Mobil Oyun Uygulamaları Raporu'na göre Android, oyun yayıncıları için iOS'tan daha iyi bir platform. Yükleme başına maliyetlerin daha düşük olduğu platformda yeni oyuncu elde etmek iOS'a göre daha ucuz.

Akıllı telefon uygulaması pazarlama platformu Liftoff'un yayınladığı "2020 Mobil Oyun Uygulamaları Raporu", Android'in iOS'a kıyasla yayıncılar için daha iyi bir oyun platformu olduğunu öne sürüyor. Rapora göre Android, iki yıl üst üste iOS'tan daha iyi bir platform olduğunu kanıtlarken Android'de yükleme başına maliyet de iOS'a kıyasla dört kat daha düşük.

Haziran 2019 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında 697 oyun uygulamasında 314 milyon ilk kez reklam etkileşimi, 300 milyondan fazla yükleme ve 6,5 milyon uygulama içi satın alma işleminin analiz edildiği rapor, sektöre dair çarpıcı veriler paylaşıyor.

Aynı reklam harcamasıyla Android'de daha fazla kazanmak mümkün:

Liftoff'un raporuna göre üst üste ikinci yılda da iOS'un önüne geçerek liderliği ele geçiren Android platformunda yükleme başına maliyet, iOS'a kıyasla yaklaşık 4 kat daha düşük ve 7 günlük reklam harcamalarından elde edilen gelirle platformun oyun taahhüdü açıkça karşılığını veriyor gibi görünüyor.

Bir başka deyişle yayıncılar, Android platformunda yeni oyuncular edinmek için iOS'a kıyasla daha az para harcıyor. Bu noktada minimum yatırımla Android'de daha fazla para kazanıldığı söylenebilir. Bu da büyük kaynaklara sahip olmayan yayıncıların yeni oyunlarını, büyümek için 4 kat daha fazla yatırıma ihtiyaç duyacakları iOS'a geçmeden önce Android için yayınlayabilecekleri anlamına geliyor.

Yeni bir oyuncu edinmenin maliyeti ne kadar?

Yayıncılar için yeni oyuncu edinmenin yanında oyuncuyu elde tutmak da büyük önem teşkil ediyor. Rapora göre küresel piyasada yeni bir oyuncu elde etmenin maliyeti 1,47 dolar seviyesindeyken oyununuzda para harcayan bir oyuncu elde etmenin maliyeti ise 44 dolar.

Liftoff'un raporunda öne çıkan diğer noktalar şu şekilde: