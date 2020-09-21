Masomo, Çalışanlarına %20’den Fazla Enflasyon Zammı Yaptı

Şu sıralar Basketbol Arena üzerinde çalışmaya devam eden Masomo, çalışanlarının alım gücünü koruma amacı ile en az %20 enflasyon zammı yaptı. Masomo CEO’su İbrahim Akman, açıklamasında 2021’den itibaren maaşların ABD doları kuru ile ödeneceğini de duyurdu.

Küresel çapta son yıllarda yaşanan ekonomik çalkantılar, pandeminin de etkisi ile gün geçtikçe herkes tarafından hissedilir oluyor. Bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz İzmo’nun kardeş şirketi Masomo, giderek azalan alım gücünün etkilerini ortadan kaldırmak için çalışanlarına destek vereceğini açıkladı.

İzmo ve Masomo CEO’su İbrahim Akman, "Masomo olarak çalışanlarımızın alım gücünü korumak adına, bu ay itibari ile %20+ enflasyon zammı yaptık.” açıklamasıyla gelişmeyi duyurdu. 90 kişiye ulaşan Masomo ekibinin yapılan bu zam ile birlikte ekonomik alım gücünün korunması sağlanacak.

Masomo çalışanları, zam haricinde maaşlarını ABD dolar ile almaya başlayacak:

Özellikle bugün (21 Eylül 2020) itibari ile 7,60'ı gören dolar kuru ve Türk Lirası'nın 2020'nin başından bu yana %20'den fazla değer kaybetmesi, Masomo'nun bu kararı olabildiğince hızlı almasını da beraberinde getirdi. Eylül'den itibaren Masomo çalışanları, maaşlarında 2020'nin ekonomik etkisini hissetmeyecekler. Ocak 2021’den itibaren de Masomo’da maaşlar, ABD doları kuru ile yatırılacak.

2019’da Miniclip bünyesine dahil olan Masomo, aynı dönemde İzmir’deki yeni ofisine geçiş yapmıştı. Şu sıralar yeni projeleri Basketbol Arena’ya odaklanan ekip, Temmuz ayında oyunun açık beta testleri için Romanya ve Macaristan’da yayınladı. Oyunun tam sürümü, iyileştirmeler yapıldıktan sonra en iyi haliyle Türkiye ve dünyanın geri kalanında yayınlanacak.

Pandemi nedeniyle bir süredir evlerinden çalışan Masomo ekibi, yapılan zamla birlikte ekonomik değişimlerden olabildiğince az etkilenecek.