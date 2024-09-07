Android telefon sahiplerini hedef alan yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Bu kötü amaçlı yazılım, telefondaki görüntülerde bulunan metinleri analiz ediyor.

Dünyanın en popüler siber güvenlik şirketlerinden McAfee, Android kullanıcılarını hedef alan yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre "SpyAgent" olarak anılan yeni kötü amaçlı, telefondaki fotoğraflardan veri çekebiliyor. Bu durum, en çok da şifrelerinin ekran görüntülerini alan kullanıcıları tehdit ediyor.

McAfee'nin yaptığı açıklamaya göre bilgisayar korsanları, SpyAgent'ı sahte uygulamalara entegre ediyorlar. Daha çok bankacılık, finans ve resmî işlemler için kullanılan uygulamaların sahte versiyonlarını üreten bilgisayar korsanları, kullanıcılara SMS gönderiyorlar ve bu uygulamaları indirmelerini sağlıyorlar. Telefona sızan kötü amaçlı yazılım, depolama alanında bulunan görüntüleri analiz ediyor ve içindeki metinleri kopyalıyor.

Kaç kişinin etkilendiği belli değil

Yapılan araştırmalar kapsamında SpyAgent yazılımının kaç Android telefon kullanıcısını etkilediği belli değil. Ancak McAfee, kötü amaçlı yazılımın daha çok Güney Koreli kullanıcıları hedef aldığını tespit etti. Bu da saldırı dalgasının yerel olabileceğini düşündürüyor. Tahminlere göre 280 civarı uygulamanın sahte versiyonu, SpyAgent entegrasyonu ile dağıtılmış durumda.

Eğer siz de bir Android telefon kullanıyorsanız bu tür bir saldırıdan korunmak için yapabileceğiniz basit şeyler var. Bu bağlamda; bilmediğiniz bir kaynaktan SMS ile gelecek bağlantılara girmeyin. Telefonunuza yükleyeceğiniz uygulamalar için de sadece Google Play Store'u kullanın. Bu sayede sahte uygulamalara maruz kalma olasılığınız düşecektir.