Vivo11i'nin GeekBench Testinin Sonuçları Ortaya Çıktı

Android Pie ile karşımızda olacağı kesinleşmiş olan Vivo 11i'nin çok beklenen GeekBench skoru ortaya çıktı. 2018'de Çin'de başlatılan kapalı beta programına dahil edilmeyen cihazın, güncellemeyi ilk alacak telefon olması bekleniyor.

Vivo, seçtiği birkaç cihazı için 2018’in sonunda Çin’de bir kapalı beta programı başlatmıştı. Başlatılan bu programa dahil olacak cihazların listesi yayınlandığında Vivo 11i listede görünmüyordu ancak görünüşe bakılırsa güncellemeyi ilk alacak olan cihaz Vivo 11i olacak.

Bugün, cihazın GeekBench testinin sonuçları ortaya çıktı. Tekli çekirdek testinden 1491, çoklu çekirdek testinden 5733 puan aldı. Bu sonuçlar, Vivo'nun yazılım ekibinin cihaza Android dokusunu katmak için ne kadar çabaladığını gösteriyor.

Güncellemenin cihaza ne zaman ulaşacağı tam bilinmemekte ancak şubat ayının ortalarında geleceği tahmin ediliyor.