Vivo, Logosunda ve Yazı Tipinde Değişikliğe Gitti

Çinli telefon üreticisi Vivo, markasının logosunu ve yazı tipini değiştirdi.

Çinli telefon şirketi Vivo, eski marka rengini ve yazı tipini, zamanla yaygınlaşacak olan yenisiyle sınırlandırdı. Şirket, yeni logosunu ve yazı tipini Pantone’dan, Pantone 2386’ya değiştirdi.

İlk bakışta pek etkileyici görünmeyebilir fakat yeni yazı tipi eskisinden çok farklı. Yeni tarz daha ‘yuvarlak’ ve dikine sıkıştırılmış. Yeni logo ve yazı tipi bundan sonra gelecek olan telefonlarda kullanılmaya başlanacak.

Markanın söylediğine göre yeni logo, Mart’ın sonuna kadar diğer pazarlara yayılmadan önce ilk olarak Çin pazarına özel olacak. Piyasaya sürülecek olan ilk telefon Çin’de 24 Ocak’ta ortaya çıkacak ve yeni logo bu telefonla birlikte belirmeye başlayacak.

Söylentilere göre yeni çıkacak olan telefonun tasarımı daha önce kimse tarafından kullanılmamış ve eşsiz olacak. 2018’de kullanıcıları etkilemeyi başaran bir marka için ortaya çıkan bu söylentiler umarız sadece bir pazarlama hamlesi değildir.