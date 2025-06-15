Bağımsız bir geliştirici, Android telefonlar için PlayStation 3 emülatörü yayımladı. Bu uygulama, henüz mükemmel durumda olmasa da dikkat çekmeyi başardı. Ücretsiz ve reklamsız olması da cabası!

Bağımsız bir geliştirici, Android telefon kullanan oyuncuları sevindirecek bir projeye imza attı. Google Play Store üzerinde yayımlanan "aPS3e" isimli bir uygulama, PlayStation 3 oyunları için emülatör desteği sunmaya başladı. aPS3e, Google Play Store'daki ilk PlayStation 3 emülatörü olması nedeniyle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Ancak hemen açıklayalım; aPS3e mükemmel durumda değil. Geliştiricisi, uygulamanın hâlâ aktif geliştirme aşamasında olduğunu, bundan kaynaklı olarak sorunlar yaşanabileceğini söylüyor. Kullanıcı geri bildirimlerinde ise zaman zaman çökme problemi olduğundan bahsediliyor. Ancak yine de PlayStation 3 oyunlarına meraklıysanız, bu emülatör sizi tatmin edebilir.

Daha çok amiral gemisi telefonları hedefliyor

Emülatörün sistem gereksinimleri arasında 12 GB RAM görüyoruz. Bu da bu emülatörün daha çok amiral gemisi Android telefonlara odaklandığını gözler önüne seriyor. Ancak şunu açıkça söyleyelim; aPS3e, orijinal PlayStation 3'teki akıcılığı sunamıyor. Geliştiricinin bu durumu değiştirip değiştirmeyeceği şimdilik belli değil.

aPS3e, ücretsiz olmasının yanı sıra reklam da içermiyor. Ancak kullanıcılar, geliştiriciyi 5 dolarlık premium versiyon ile destekleyebiliyorlar. Daha birkaç hafta önce yayımlanan uygulamanın şimdiden 50 binden fazla indirilmiş olması, PlayStation 3 hayranlarının bu uygulamaya büyük ilgi göstereceklerini ortaya koyuyor.

aPS3e uygulamasının Google Play sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.