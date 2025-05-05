Popüler Android oyun emülatörlerinden BlueStacks, uzun bir bekleyişin ardından Mac bilgisayarlara geldi. Bu uygulama ile yüzlerce oyun, Mac bilgisayarlarda oynanabilecek.

Dünyanın en popüler Android emülatör uygulamalarından BlueStacks ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekibin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Mac sürüm, nihayet tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Artık macOS ile çalışan bilgisayarlarda da daha fazla oyun oynanabilecek.

BlueStacks'in kendi internet sitesi üzerinden, "BlueStacks Air" ismiyle yayımlanan uygulama, ekibin iddiasına göre sorunsuz bir deneyim sunuyor. Üstelik bu uygulamayı Mac bilgisayarına yükleyen kullanıcılar, BlueStacks Air'e özel özel oyun içi teklifler ve kampanyalardan da faydalanabilecekler.

BlueStacks Air'de öne çıkan bazı oyunlar şöyle:

Asphalt Legends Unite

Genshin Impact

Whiteout Survival

Love and Deepspace

Honkai: Star Rail

Tokyo Ghoul

Royal Match

eFootball (Konami)

BlueStacks Air, macOS'lu bilgisayarlara yüzlerce yeni oyun getiriyor. Yukarıda da görebileceğiniz üzere mobil oyun dünyasının en popüler yapımları, BlueStacks Air ile oyunseverlerle buluşmuş olacak.

Uygulamanın en büyük sorunu, sadece Apple Silicon işlemcileri destekliyor olması. Eğer bu sistem gereksinimini karşılayan bir Mac bilgisayarınız varsa siz de buradaki bağlantı üzerinden indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın ücretsiz olduğunu belirtelim.

BlueStacks ile ilgili detaylı bilgi için: