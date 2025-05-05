Android Oyunları Artık MacBook'larda Oynanabilecek: Popüler Android Emülatörü BlueStacks'in Mac Uygulaması Yayınlandı

1 dk okuma süresi
2
0
0
0
0
Popüler Android oyun emülatörlerinden BlueStacks, uzun bir bekleyişin ardından Mac bilgisayarlara geldi. Bu uygulama ile yüzlerce oyun, Mac bilgisayarlarda oynanabilecek.

Dünyanın en popüler Android emülatör uygulamalarından BlueStacks ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekibin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Mac sürüm, nihayet tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Artık macOS ile çalışan bilgisayarlarda da daha fazla oyun oynanabilecek.

BlueStacks'in kendi internet sitesi üzerinden, "BlueStacks Air" ismiyle yayımlanan uygulama, ekibin iddiasına göre sorunsuz bir deneyim sunuyor. Üstelik bu uygulamayı Mac bilgisayarına yükleyen kullanıcılar, BlueStacks Air'e özel özel oyun içi teklifler ve kampanyalardan da faydalanabilecekler. 

BlueStacks Air'de öne çıkan bazı oyunlar şöyle:

BlueStacks Air

  • Asphalt Legends Unite
  • Genshin Impact
  • Whiteout Survival
  • Love and Deepspace
  • Honkai: Star Rail
  • Tokyo Ghoul
  • Royal Match
  • eFootball (Konami)

BlueStacks Air, macOS'lu bilgisayarlara yüzlerce yeni oyun getiriyor. Yukarıda da görebileceğiniz üzere mobil oyun dünyasının en popüler yapımları, BlueStacks Air ile oyunseverlerle buluşmuş olacak.

Uygulamanın en büyük sorunu, sadece Apple Silicon işlemcileri destekliyor olması. Eğer bu sistem gereksinimini karşılayan bir Mac bilgisayarınız varsa siz de buradaki bağlantı üzerinden indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın ücretsiz olduğunu belirtelim.

BlueStacks ile ilgili detaylı bilgi için:
İLGİLİ HABER

Bilgisayarda Android Oyun ve Uygulamalarını Çalıştıran BlueStacks Nasıl Kullanılır?

En iyi Android emülatörleri için:
İLGİLİ HABER

Her Biri Farklı Özellikler Sunan, Basit Ama Kullanışlı 10 Android Emülatörü

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.bluestacks.com/mac
2
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler