Android Telefonla iPhone'a Jailbreak Yapan Yöntem

iPhone'ların tüm özelliklerini sınırsız olarak kullandıran jailbreak işlemi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kullanıcılar, en popüler jailbreaklerden bir tanesi olan Checkra1n'i artık, root edilmiş bir Android telefon ile iPhone'larına aktarabiliyorlar. Peki bu işlem nasıl yapılıyor?

Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bugün onlarca teknoloji üreticisi, her yıl yüzlerce akıllı telefon modeli üretiyor ve ürettiği bu modelleri de tüketicilerin beğenisine sunuyor. Tüketiciler, Android ya da iOS platformuna dahil olan telefonlardan bir tanesini seçiyorlar ve birkaç yıl boyunca da bu telefonu kullanıyorlar. Her platform, kendine has özelliklerle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Android işletim sistemi, açık kaynak kodlu bir yazılım. Yani geliştiriciler, Android'i diledikleri gibi özelleştirebiliyorlar. Ancak iOS platformu için böyle bir durum ne yazık ki mümkün değil. Kullanıcılar, Apple tarafından sunulan özellikleri kullanabiliyorlar. Ancak bazı geliştiriciler, iOS platformundaki güvenlik açıklarından faydalanarak iOS'u kırıyorlar ve iPhone sahipleri için bambaşka bir deneyim sunuyorlar. Bu işlem, "jailbreak" olarak isimlendiriliyor.

iPhone'larda kullanılan her iOS sürümü, jailbreak yapılamıyor. Çünkü geliştiricilerin, Apple tarafından sunulmuş olan resmi bir iOS sürümünde bir açık yakalayıp, bu açık üzerinden gerekli işlemleri yapmaları ve iOS'un tüm zincirlerinin kırılması gerekiyor. Ayrıca bir iOS sürümü için kırılmış bir versiyonun geliştirilmesi hayli zaman da alabiliyor. İşte bu yüzden, telefonlarını jailbreak yapmak isteyen iPhone sahipleri, aylarca beklemek durumunda kalabiliyorlar.

Jailbreak işleminin yapılabilmesi için genellikle bilgisayarların kullanılması gerekiyor. Üstelik bazı jailbreakli sürümler, kararlı olmayabiliyor. Bu tür durumlarda telefonunuzun hiç kapanmaması gerekiyor çünkü telefon yeniden açıldığında, jailbreak işlemi geri alınmış olabiliyor. Şimdiyse tüm bu zorlu süreçleri geride bırakacak olan yeni bir gelişme yaşandı.

Artık bir Android telefonla, sahip olduğunuz iPhone'u jailbreak edebiliyorsunuz

Checkra1n, piyasadaki en popüler jailbreak versiyonlarından bir tanesi. Bugün pek çok iPhone sahibi, iOS'un tüm zincirlerini Checkra1n ile kırıyor. iOS 13'le de uyumlu olarak çalışabilen sürüm, Apple'ın pek çok akıllı telefonunda da kullanılabiliyor. Geçtiğimiz dönemlerde bir iPhone'u Checkra1n ile jailbreak edebilmek için macOS 10 veya daha üstüyle çalışan bir bilgisayar gerekiyordu. Ancak artık böyle bir zorunluluğun kalmadığını söyleyebiliriz.

Checkra1n, kısa bir süre önce Linux desteği almaya başladı. Yaşanan bu gelişme, pek çok tüketici için hayli önemliydi çünkü jailbreak işlemi, artık Linux tabanlı cihazlar üzerinden de yapılabilecekti. Yani bir bilgisayara sanal olarak bile olsa Linux işletim sistemi kurmanız, iPhone'unuzun özgürleşmesini sağlayacaktı.

Bazı geliştiriciler, Android işletim sisteminin de Linux tabanlı olduğunu hatırladıktan sonra, çeşitli uğraşlar içerisine girdiler. Bu uğraşlardaki amaç, Android işletim sistemini kullanarak bir iPhone'a jailbreak işlemi uygulamaktı. Mantıken doğru bir yaklaşım olarak karşımıza çıkan bu düşünce, pratikte de aynı sonucu verdi. Kullanıcılar artık, bir Android telefonu kullanarak iPhone'larını jailbreak yapabiliyorlar.

Şimdi sizlere, söz konusu jailbreak işlemini nasıl yapacağınızdan bahsedeceğiz. Ancak bu işlemlere geçmeden önce jailbreak işlemlerinin içerdiği riskleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini ve jailbreak işleminin ne olduğunu tam olarak anlamış olmanız gerektiğini açıkça belirtelim. Çünkü yapacağınız yanlış bir işlem, sizi daha da sıkıntılı yeni bir sürecin içerisine sokabilir.

Android telefon üzerinden jailbreak gerçekleştirebilmek için yapmanız gerekenler

Jailbreak işlemine geçmeden önce sağlıklı bir şekilde çalışan şarj kablonuzun ve bu kablonun USB Type-A girişini Android telefona takabileceğiniz özel aparata sahip olmanız gerektiğini belirtelim. Ayrıca bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için, kullanacağınız Android telefonun da root edilmiş, yani kırılmış olması gerekiyor.

Not: Bu rehberde bahsedeceğimiz yöntem, sadece Checkra1n için geçerlidir. Farklı jailbreak sürümleri başarıyla sonuçlanmayabilir. Ayrıca Checkra1n, iOS 12.3 ve üstü olan sürümlerde kullanılabilmektedir. Yani bu işlem için iPhone 5s ile iPhone X modelleri arasında bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. İşlem, diğer cihaz ve iOS sürümlerinde işe yaramayacaktır.)

Android telefonunuza root işlemi yaptıktan sonra gerçekleştireceğiniz ilk işlem, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Checkra1n'in dosyalarını indirmek . (İndireceğiniz dosyaların Linux uyumlu olması gerektiğine dikkat edin.)

. (İndireceğiniz dosyaların Linux uyumlu olması gerektiğine dikkat edin.) İndirdiğiniz dosyaları bilgisayar aracılığıyla Android telefonunuza bulunan " /data " klasörünün içine atın.

" klasörünün içine atın. Telefonunuza bir terminal uygulaması indirin. (Android telefona root yaptıktan sonra bu uygulama otomatik olarak gelebilir. Gelmezse de Google Play aracılığıyla herhangi bir terminal uygulamasını indirebilirsiniz.)

uygulaması indirin. (Android telefona root yaptıktan sonra bu uygulama otomatik olarak gelebilir. Gelmezse de Google Play aracılığıyla herhangi bir terminal uygulamasını indirebilirsiniz.) iPhone'u ve Android telefonu birbirine bağlayın .

. Android telefonda bulunan terminal uygulamasına giriş yapın ve ilk olarak " su " yazıp onay verin.

" yazıp onay verin. Şimdi de yine terminal uygulaması üzerinden " lsusb " yazıp onaylayın. Android telefonun ekranında "USB ID" isimli bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Bu bölümde " 05ac:12a8 " yazması gerekiyor.

" yazıp onaylayın. Android telefonun ekranında "USB ID" isimli bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Bu bölümde " " yazması gerekiyor. iPhone'u DFU moduna alın. (Bu işlem, farklı iPhone modellerinde farklı şekilde yapılmaktadır. Uygun yöntemi öğrenmek için Google'ı kullanabilirsiniz.)

moduna alın. (Bu işlem, farklı iPhone modellerinde farklı şekilde yapılmaktadır. Uygun yöntemi öğrenmek için Google'ı kullanabilirsiniz.) Android'in terminal uygulamasına yeniden " lsusb " yazın. Bu kez USB ID bölümünün " 05ac:1227 " olduğunu göreceksiniz. (Bu şekilde görünmediği takdirde bir yerde hata yapmışsınız demektir. İşlemleri yeniden deyin, değişim olmaz ise kabloyu değiştirin.)

" yazın. Bu kez USB ID bölümünün " " olduğunu göreceksiniz. (Bu şekilde görünmediği takdirde bir yerde hata yapmışsınız demektir. İşlemleri yeniden deyin, değişim olmaz ise kabloyu değiştirin.) Android telefondaki terminal uygulamasına " ./checkra1n -c " kodunu yazın ve onaylayın.

" kodunu yazın ve onaylayın. iPhone'da bir şeylerin değişmeye başladığını göreceksiniz. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra iPhone'unuz yeniden açılacak ve jailbreak işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Karmaşık gibi görünen bu işlemler, aslında fazlasıyla basit. Sadece söz konusu adımları doğru yapmanız ve gerekli kontrolleri sağlamanız gerekiyor. Elbette işlemin başarısız olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu yüzden yukarıdaki işlemleri birkaç kez denemek durumunda kalabileceğinizi unutmayın. Tüm işlemleri tamamladıktan sonra tüm zincirleri kırılmış iPhone'u kullanmak için hazırsınız demektir.