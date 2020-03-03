Apple, iOS ve iPadOS 13.4 Beta 4’ü Yayınladı

Teknoloji devi Apple, iOS ve iPadOS 13.4 işletim sistemlerinin dördüncü beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Şirket, son dört haftada dördüncü beta sürümünü geliştiricilere sundu.

Apple, iOS ve iPadOS işletim sistemlerini geliştirmek için durmadan yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz üç hafta boyunca iOS ve iPadOS 13.4’ün yeni beta sürümlerini yayınladı. Son olarak şirket, bu hafta da bir beta sürümü yayınlayarak dört haftada dört beta sürümü yayınlamış oldu.

Apple, iOS 13.4 ve iPadOS 13.4’ün üçüncü beta sürümünü geliştiriciler için yayınladıktan bir hafta sonra, iOS ve iPadOS 13.4’ün dördüncü beta sürümünü de yayınladı. Eğer Apple’a kayıtlı bir geliştiriciyseniz yeni yayınlanan beta sürümünü destekleyen iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

iOS ve iPadOS 13.4 beta 4 yayınlandı:

“17E5249a” sürüm numarasıyla yayınlanan iOS ve iPadOS 13.4 betasının 4. sürümünün güncelleme notlarında yeni sürümün birçok hatayı giderdiği ve geliştirmeler yaptığına dair ufak bir not verildi. Apple’ın yeni beta sürümünü dilerseniz bu adrese tıklayarak manuel olarak indirebilirsiniz.

Apple, iOS 13.4 için yayınladığı son beta sürümlerinde iCloud dosya paylaşımı, Universal Purchases ve güncellenmiş Mail araç çubuğuyla birlikte CarPlay için de birçok geliştirmeyi işletim sistemine getirmişti. Şirketin son beta sürümüyle sunduğu yeniliklerse düşülen not dışında şu anlık herhangi bir şey içermiyor.

Önümüzdeki haftalarda da Apple’ın iOS ve iPadOS için yeni beta sürümleri yayınlayacağını bekleyebiliriz. Eğer cihazınızın iOS 13.4 veya iPadOS 13.4 ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, aşağıda verdiğimiz desteklenen cihazlar listesine bakabilirsiniz.

iOS 13.4 destekleyen cihazlar:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPadOS 13.4 destekleyen cihazlar: