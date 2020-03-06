Android Telefonlar, iPhone'lardan Hızlı Değer Kaybediyor

Android amiral gemileri ile iPhone’lar arasındaki rekabet her zamankinden çok daha çetin bir hal alırken, bugün yayınlanan yeni bir rapor, Android kullanıcılarının morallerini biraz bozabilir. Buna göre Android telefonlar, sadece iki yılda iPhone’lara kıyasla neredeyse iki kat hızlı değer kaybediyor.

Amiral gemisi akıllı telefonların yıldan yıla çok daha iyi bir deneyim sunması, beraberinde fiyatların da yükselmesine neden oluyor. Kullanıcılar artık telefonlarını yükseltmek için çok fazla acele etmiyor. Buna karar verdiklerinde ise ellerindeki cihazları satıp, yeni bir akıllı telefon alıyorlar.

E-ticaret sitesi BankMyCell tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, Android işletim sistemine sahip amiral gemisi telefonların, iPhone’lara kıyasla neredeyse iki kat hızlı değer kaybettiğini gösteriyor. 2019’da 300’den fazla ikinci el telefonu mercek altına alan firma, bir iPhone modelinin bir yılda ortalama yüzde 23,45, ikinci yılın sonunda ise yüzde 45,46 değer kaybettiğini söylüyor.

Android amiral gemileri ise sadece bir yıl içinde değerlerinin yüzde 45.18’ini kaybediyor. İkinci yılın sonundaki kayıp ise çok daha vahim: Yüzde 71.41. Bu arada söz konusu rakamların minimum 700 dolar fiyat etiketine sahip olan Android amiral gemileri ve iPhone’lar için geçerli olduğunu söylemeden geçmeyelim ancak ilk iki yılında dramatik şekilde değer kaybına uğrayan yalnızca üst düzey Android modelleri değil.

BankMyCell'in raporuna göre, piyasaya çıkış fiyatı 350 dolar ve aşağısı olan Android cihazları sadece bir yıl içinde değerlerinin yarısını kaybediyor. Rakamlar yalan söylemez: Samsung, Motorola, LG, HTC ve Google gibi markaların popüler bütçe dostu akıllı telefonları, 2019 yılında değerlerinin ortalama yüzde 48,65'ini yitirdi.

İkinci el satış değeri en kötü markalara tek tek baktığımızda, Motorola’nın yüzde 59.41, LG’nin yüzde 56.76, Google’ın yüzde 51.68 ve pazar lideri Samsung’un ise yüzde 34,42 oranında değer kaybına uğradığını görüyoruz. Yeni nesil iPhone 11 serisi ile başarılı bir satış grafiği yakalayan Apple ise yüzde 25,98 ile 2019’da ikinci el değerini en iyi koruyan marka olmayı başardı. Cupertinolu şirketi sırasıyla yüzde 27,68 ile Nokia, yüzde 31,30 ile Sony ve yüzde 32,01 ile HTC markaları takip etti.