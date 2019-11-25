Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları (CIRP), yaptığı son araştırmayı kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamalarda iPhone XR'ın, özellikle de Android kullanıcıları cezbettiği belirtildi. Buna neden olan şey ise uygun fiyat ve pazarlama stratejisi olarak gösterildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone modelleri, bugün pek çok tüketici tarafından kullanılıyor. Şirket her yıl, özelliklerini biraz daha iyileştirdiği yeni iPhone modelleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Görünen o ki Apple, yeni iPhone modelleriyle daha çok Android kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başarıyor.

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları (CIRP) tarafından yapılan bir araştırma, Android kullanıcılarının yüzde 16'sının, iPhone XR piyasaya sürüldükten sonraki 30 gün içerisinde bu telefonu satın aldıklarını ortaya koyuyor. iPhone 8 ve 8 Plus modellerinde bu oran yüzde 11, iPhone X modelinde ise yüzde 12'ydi. Yani Apple, iPhone XR ile Android kullanıcılarını yakalamayı başarmış gibi görünüyor.

CIRP raporu, benzer bir sonucu ABD'li müşteriler için de ortaya koyuyor. Öyle ki; iPhone XR piyasaya sürüldükten sonra yeni bir akıllı telefon satın alan tüketicilerin yüzde 32'si, tercihini iPhone XR'dan yana kullanmış durumda. Üstelik iPhone XS ve XS Max modellerinde de benzer bir durum yaşandı. Apple, iPhone XS ve XS Max modellerini piyasaya sürdükten sonraki 30 gün içerisinde sattığı telefonların yüzde 35'i bu iki modelden oluşuyordu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CIRP ortaklarından Mike Levin, yapılan araştırmanın özellikle de iPhone XR'ın Android kullanıcılarını cezbettiğini gösterdiğini ifade etti. Levin, buna neden olan durumu iPhone XR fiyatlarının uygun oluşu ve iPhone XR'ın işletim sistemi değiştirmek isteyen kullanıcılar için konumlandırılmış olması olarak gösterdi.

Aslına bakacak olursak ABD merkezli teknoloji devi Apple da bu konunun farkında. Çünkü şirketin pazarlama biriminden sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, geçtiğimiz dönemlerde bir açıklama yapmış ve iPhone XR'ın piyasaya sürüldüğü günden beri en popüler modelleri olduğunu ifade etmişti. Yapılan araştırma, Joswiak'ın açıklamalarını doğrulamış oldu.