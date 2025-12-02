Tümü Webekno
Google, Telefonunuzun IMEI Numarasını Kilit Ekranında Göstermeyi Planlıyor

Google radikal bir kararla telefonların IMEI numarasını doğrudan kilit ekranı üzerinden erişilebilir kılmayı planlıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google’ın Kişisel Güvenlik uygulamasının son sürümünde ortaya çıkan kodlar, telefonlarımızın IMEI numarasının yakında kilit ekranından görüntülenebileceğini gösteriyor.

Her telefona özgü olan IMEI numarası, cihazın mobil ağdaki kimliği gibi çalışıyor. Bu numarayı paylaşmak önerilmez çünkü yanlış kişilerin eline geçtiğinde kötüye kullanılabilir ancak bazı durumlarda, özellikle de bir telefon çalındığında IMEI’ye hızlıca erişilebilmesi, telefonun bulunulabilirliği açısından büyük avantaj.

Google acil durumlarda IMEI'ye hızlıca erişilebilmesini istiyor ama...

Kişisel Güvenlik uygulamasının yeni sürümünde yer alan satırlar, “Cihaz bilgisi” adlı yeni bir seçeneğin kilit ekranındaki Acil Durum menüsüne ekleneceğini gösteriyor. Bu menüye giren herkes, telefon kilitliyken bile o telefonun IMEI numarasını görebilecek.

Yani teknik açıdan hem faydalı ama aynı zamanda da gizlilik endişelerine yol açabilecek bir karar. Keza bu özellik geçmişte bir kullanıcı tarafından Google’a önerilmişti ancak Google o dönem talebi reddetmişti çünkü IMEI’nin kişisel veri olduğu ve kötü niyetli kişilerce kötüye kullanılabileceği belirtilmişti.

Şimdi ise aynı şirket, aynı bilgiyi kilit ekranına taşımaya hazırlanıyor... Bu durumun sonuçlarını bekleyip görmekten başka çaremiz yok.

