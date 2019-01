Oyun Kollarını Android Cihazlarınızda Nasıl Kullanırsınız?

Akıllı telefonlarda oyun oynarken yaşanan en büyük problemlerden biri, oyun kontrollerini kolay bir şekilde kullanamıyor olmamız. Oyunları, oyun konsollarında olduğu gibi bir oyun kolu yardımı ile oynayabilmenizi sağlayacak haberimizde, sizlerle 5 farklı oyun kolunu Android cihazınıza nasıl entegre edebileceğinizi paylaşacağız.

Akıllı telefonlardaki dokunmatik kontrol zorluğunu ortadan kaldırmak için birçok farklı tasarım deneyen oyun geliştiricileri, maalesef oyun konsollarındaki deneyimi akıllı telefonlara aktarabilmiş değil. Eğer Android bir cihazınız varsa, artık akıllı telefonunuzu bir oyun konsolu gibi kullanabileceksiniz.

USB ya da Bluetooth kullanarak, bir oyun kolunu Android cihazınıza bağlamanız mümkün. Android platformundaki birçok oyun, oyun kolu deneyimini büyük ölçüde destekliyor. Örneğin bir Fortnite oyuncusuysanız, kesinlikle kontrollerinizi kolaylaştıracak bu yöntemleri, kendi cihazınıza uygulamalısınız.

Haberimizde sizlerle 5 farklı oyun kolu için belirlediğimiz adımları paylaşacağız:

Standart USB oyun kolu Standart Bluetooth oyun kolu Xbox One oyun kolu PS4 oyun kolu Nintendo Switch Joy-Con

Android cihazlarınız ve oyun kolunuz hazırsa, işte bağlantı yöntemleri:

1. Standart USB oyun kolu ve Android cihaz bağlantısı

Standart bir USB oyun kolunu Android cihazınıza bağlamak için USB-OTG dönüştürücüsüne ihtiyacınız var. Type-C ya da mikro-USB için OTG dönüştürücüsüne sahip değilseniz, kendinize uygun dönüştürücüyü Teknostore'dan satın alabilirsiniz.

USB-OTG dönüştürücüsünün bir tarafını Android cihazınıza bağladıktan sonra, diğer tarafını da USB oyun kolunuza bağlayın. Oyun kolunu destekleyen her oyun, oyun kolunuzu tanımlayacak ve otomatik olarak kullanılabilir hale getirecektir.

2. Standart Bluetooth oyun kolu ve Android cihaz bağlantısı

Bir Bluetooth oyun koluna sahipseniz, şanslısınız demektir çünkü Bluetooht oyun kolları genel olarak sorunsuz çalışmayı neredeyse garanti eden cihazlardır. Herhangi bir dönüştürücü olmadan Android cihazınıza bağlantı kurabileceğiniz bu oyun kollarının kurulumu oldukça basit.

Ayarlar>Ağ>Bluetooth, yolunu izleyerek Bluetooth menüsünü açıp, Bluetooth oyun kolunuzun kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde oyun kolunuzun Bluetooth bağlantısını aktif edip, Android cihazınızda açık olan Bluetooth ekranından 'Cihaz Ara'ya tıklayın. Oyun kolunuzu bulduğunda üzerine tıklayarak bağlantıyı gerçekleştirin.

Bu adımları uyguladığınızda Bluetooth oyun kolunuz cihazınıza bağlanmış olacaktır. Oyununuzu açıp bir konsol deneyimi yaşamaya hazırsınız.

3. Xbox One oyun kolu ve Android cihaz bağlantısı

Xbox One oyun kolunu Android cihazlara bağlamak, diğerlerine göre daha karmaşık bir işlem. Xbox One oyun kollarında da bağlantı için herhangi bir dönüştürücüye ihtiyaç olmadan, Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlantı kurulabilir.

İlk adım olarak Xbox One oyun kolunuzun şarjının dolu olduğundan emin oldun. Ardından Xbox One cihazınızdan bağlantısını kesin çünkü Xbox One oyun kolunuz, Xbox One ile eşleştirilmiş olarak kalırsa, Android cihazınıza bağlanmayacaktır.

Bluetooth başlığında anlatıldığı gibi cihazınızın Bluetooth menüsünü açın ve Xbox oyun kolunuzun 'Senkronize' butonuna basılı tutun. Oyun kolunuz, Android cihazınızda göründüğünde tıklayın ve eşleştirmeyi tamamlayın.

Xbox One'ın ilk versiyonlarında, oyun kolları RF modülleri sayesinde iletişim kuruyor, Bluetooth kullanmıyordu. Bu yüzden anlattığımız bu kurulumun yalnızca Bluetooth desteği olan yeni model Xbox One oyun kollarında kullanılabileceğini unutmayın.

Eğer eski tip bir oyun koluna sahipseniz, USB başlığında anlatıldığı gibi bir OTG dönüştürücü yardımıyla, oyun kolunuzu Android cihazınızda kullanabilirsiniz. Xbox One oyun kolu bağlantısı için anlatılan bağlantı adımlarını, aşağıdaki videodan da izleyebilirsiniz.

4. PS4 oyun kolu ve Android cihaz bağlantısı

Sony'nin Bluetooth bağlantı tipini kullanması, bağlantı işlemini çok kolay hale getiriyor. Android cihazınızda Bluetooth başlığında anlatıldığı gibi Bluetooth menüsünü açın ve 'Cihaz Ara'ya tıklayın. Daha sonra oyun kolu üzerinde 'PlayStation' ve 'Share' butonlarına aynı anda basılı tutun.

Bu aşamada Android cihazınız, oyun kolunuzu görecektir. Android cihazınızda oyun kolunun üzerine tıklayın ve iki cihazı eşleştirin. Eşleşme tamamlandığında PS4 oyun kolunda sabit yanan mavi ışığı görüyor olmalısınız. PS4 oyun kolu bağlantısı için anlatılan bağlantı adımlarını, aşağıdaki videodan da izleyebilirsiniz.

5. Nintendo Switch Joy-Con ve Android cihaz bağlantısı

Joy-Con ile Andoid cihazınızı bağlayabilmek için de USB-OTG dönüştürücüye ihtiyacınız var. Type-C ya da mikro-USB için OTG dönüştürücüsüne sahip değilseniz, kendinize uygun dönüştürücüyü Teknostore'dan satın alabilirsiniz.

OTG bağlantısı ile oyun kolunuzu ve Android cihazınızı birbirine bağladıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer bağlantı hakkında sorun yaşarsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Android cihazlarınız için oyun kolları bağlantılarının nasıl yapabileceğinizi sizlerle paylaştığımız haberimizin sonuna geldik. Eğer bir oyun kolunuz yoksa, hemen Teknostore'dan beğendiğiniz bir modeli satın alabilir, kendi Android cihazınıza bağlayabilirsiniz.