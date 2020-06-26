Google, Android 11 tabanlı Android TV'nin ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Şu an için "ADT-3" isimli bir geliştirici kitinde kullanılabilen bu yazılım, Android 11'li Android TV'nin bazı gizlilik ve performans iyileştirmeleriyle geleceğini ortaya koyuyor.

Google, sahibi olduğu Android işletim sisteminin yeni sürümünü birkaç ay içinde yayınlamayı planlıyor ve Android 11 olarak adlandırılacak bu yeni sürüm için şu sıralar çalışmalar epey hızlanmış durumda.

Google, standart TV'leri devasa akıllı ekranlara çeviren işletim sistemi Android TV'yi, Android 11 tabanıyla güncellendi ve Android 11 tabanlı Android TV'nin ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı.

Android 11 tabanlı Android TV'nin ilk geliştirici önizleme sürümü, şu an için sadece "ADT-3" isimli geliştirici kiti için kullanılabiliyor. Ancak Google mühendislerinin bu kapsamı genişletmesi ve yıl sonuna kadar bu geliştirici önizleme sürümünün Nvidia Shield başta olmak üzere pek çok cihaza sunulması bekleniyor.

Geliştirici önizleme sürümünde yapılan incelemeler, Android 11 tabanlı Android TV'nin çeşitli gizlilik ve performans iyileştirmelerine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Android TV'lere yeni erişebilirlik ve bağlantı seçenekleri de geliyor. Bunun haricinde ise en azından şu an için gözle görülür bir değişikliğin olmadığı ifade ediliyor. Ancak Android 11 tabanlı Android TV, Google'ın yeni akıllı televizyon cihazı Sabrina ile ilgili bir detayı da ortaya koyuyor.

Google, Sabrina isimli bir akıllı TV cihazı geliştiriyor

Bir süre önce Google'ın, Sabrina kod adlı bir akıllı TV ürünü üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu ürün, standart televizyonlara takıldığında Android TV deneyimi sunmayı vadediyordu. Geçtiğimiz günlerde Sabrina'nın bazı özellikleri gün yüzüne çıkmıştı ki Android TV'nin son geliştirici önizleme sürümü, Sabrina ile ilgili kısa bir GIF ortaya çıkardı.

Sabrina ile ilgili öğrenilecek hala çok şeyin olduğu aşikar. Ayrıca kısa bir süre önce yaşanan bir sızıntı, bu akıllı televizyon cihazı için bir uzaktan kumandanın geliştirilmekte olduğunu da ortaya koymuştu.