Google, Yeni Andorid TV'si İçin Bazı Oyun Modları Getirecek

Google’ın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni Android TV’si Sabrina’nın kaynak kodları, bir geliştirici tarafından ortaya çıkarıldı. Kod satırlarını yakından inceleyen yazılımcı, cihazın bazı donanım bilgilerini açıkladı. Oyun için bazı gecikme modlarının bulunduğu da açıklamalar arasında.

Google, geçtiğimiz zamanlarda akıllı olmayan televizyonları akıllı hâle getirmek veya hâlihazırdaki akıllı televizyonunuzun kapasitesini artırmak için kullanılabilecek Android TV’sinin sinyallerini verdi. Sabrina adındaki bu akıllı televizyon aparatının bazı yazılım bilgileri ortaya çıktı. Güzel olan haberse bu kod satırlarının, cihaz hakkında bazı donanım bilgileri içermesi.

XDA-Developers ekibinden bir yazılımcı, Sabrina’nın ön sürüm yazılım bilgilerini paylaştı. Kodlardan Device Tree Source (DTS) bölümünü yakından inceleyen yazılımcı, cihazın bazı donanım özelliklerini çözümledi. Bilgilerinse özellikle cihaz açılırken işlemciyle haberleştiği bölümlerden oluştuğunu belirtelim.

Google Android TV, gecikme azaltıcı oyun moduyla gelebilir:

Paylaşılan kod neredeyse 4.200 satır ve bunu anlayabilmek için yüksek derecede Android için Linux geliştirici bilgisine sahip olmak gerekiyor. O yüzden tüm satır kodlarını paylaşmanın gerek olmadığını düşünerek sizlerle önemli yerleri paylaşacağız. Kod bütünün ilk satırlarına baktığımızda (sml_sabrina_2g) yazısından, Sabrina’nın 2 GB RAM’e sahip olacağını söyleyebiliriz. Yonga seti olarak g12a isminden anlayacağımız üzere akıllı TV, işlemci olarak Amlogic S905X2’den güç alacak gibi gözüküyor.

İşlemciye biraz daha yakından bakacak olursak Amlogic S905X2, 12 nm üretim teknolojine sahip bir yonga seti. Bünyesinde 4 adet ARM Cortex-A53 çekirdek bulunan işlemci, hep bir çekirdeğini 1,8 GHz hızında çalıştırmayı başarıyor. Grafik işlem birimi olarak ARM Mali-G31 MP2 kullanan işlemci, video olarak 4Kp75 10-bit H.265 kodekleri destekleyebiliyor. HDMI 2.1 üzerinden 4Kp60 çıkış sağlayabilen cihaz, HDR ve Dolby Vision teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Android TV’ler için oldukça popüler bir işlemci olan Amlogic S905X2’nin Google tarafından da tercih edilmesi bizleri şaşırtmadı diyebiliriz.

Kod dizilerinde diğer bir ortaya çıkan özellikse ALLM (Auto Low Latency Mode). HDMI 2.1 ile televizyonda oluşan görüntülerde gecikmeyi önemli bir ölçüde azaltan bu teknoloji, Sabrina tarafından da destekleniyor. Piyasadaki çoğu televizyonun 'Oyun Modu' adı altında aktif ettiği bu özelliği Sabrina, kendi kendine aktif edecek gibi gözüküyor. Yalnız bu özelliğin aktif olabilmesi için televizyonunuzda gecikme azaltıcı bir mod bulunması gerektiğini unutmayın.

Google Stadia’nın, 2020’de Android TV’lere geleceğini bildiğimizden dolayı bu özelliğin oldukça yerinde bir tercih olduğunu ekleyelim. Piyasaya çıkış için herhangi bir tarih bilgisinin elimizde olmamasına karşın, fiyatı konusunda da bir açıklama henüz yapılmadı.