Android x86 8.1 Oreo’nun Kararlı Sürümü Yayınlandı

Android x86 projesinde bir süredir beklenen kararlı Oreo 8.1 sürümü yayınlandı.

Bir işletim sistemini tamamen farklı bir yapıya taşımak fazlasıyla zorlu bir görev. Bu sebeple Android işletim sistemini geleneksel Intel/AMD x86’ya sahip bilgisayarlarda çalıştırmayı amaçlayan Android x86 projesinin fazla zaman alması şaşırtıcı bir durum olmadı. Ekip ilk Oreo derlemesini geçtiğimiz sene yayınladı. Kararlı sürüm ise şu anda mevcut.

En yeni sürüm, Android 8.1 Oreo tabanına sahip ve Google’ın işletim sistemini x86 bilgisayarlarda daha kullanışlı hale getirmek için birçok düzenlemeyi de bünyesinde barındırıyor. Sürüm, Linux kernel 4.19.15 kullandığı için birçok cihazla uyumlu.

Sürüm 64 ve 32 bit x86 sistemlerle uyumlu. Bağlantıya tıklayarak sürümü indirebilir ve sürümün tüm özelliklerini inceleyebilirsiniz.