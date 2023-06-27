Android Logosu Değişiyor: İşte Yeni Logo

Google, Android için kullandığı logo ile yazı fontunda değişiklik yaptı. Android 14 ile akıllı telefonlarda görmeyi beklediğimiz değişiklik, ilginç bir husus içeriyor. Markalar, son yıllarda sadeleşme yoluna giderken Google, bunun tam tersini yaptı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android ekosistemi ile ilgili dikkat çeken bir adım attı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Android logosunun değiştirildiği belirtildi. Ayrıca Android ibaresinde de artık yeni bir font kullanılıyor. Ancak Google, özellikle de logo cephesinde beklenmeyen bir hamle yapmış durumda.

Google, Android markasında en son 2019 yılında değişikliğe gitti. O dönem kullanılmaya başlayan yeni logoda, Android robotunun sadece baş kısmı yer alıyordu ve o logo iki boyutluydu. Şirketin en yeni logosunda ise aynı robot başının üç boyutlu olarak yeniden dizayn edildiğini görüyoruz. Oysa ki son dönemlerde yeniden markalaşma yoluna giden neredeyse her şirket, öncekine kıyasla daha sade ve iki boyutlu logo tasarımlarına geçiş yapıyor. Bir anlamda herkes gider Mersin'e, Google gider tersine durumu söz konusu...

Karşınızda Android'in yeni logosu:

Aslına bakacak olursak Android logosunun yenilenmesi, büyük bir sürpriz değil. Çünkü şirket, CES 2023'ten itibaren katıldığı ve gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde üç boyutlu logoyu kullanmaya başladı. Bu logo, çok büyük bir ihtimalle Android 14 çalıştıran akıllı telefonların açılış ekranlarında bizleri karşılayacak.

9to5Google'a yapılan açıklamada şöyle denildi: Yeni marka kimliğimizin bazı unsurlarını, bu yılın başlarındaki CES standımız ile dijital ve afiş reklamlar gibi diğer kampanya malzemeleri dahil olmak üzere çeşitli yerlerde sergilemeye başladık. Önümüzdeki aylarda paylaşacak daha çok şeyimiz olacak.

Yenilenen Android ibaresi ise böyle görünüyor:

Google, Android ekosisteminde uzun zamandır direkt "android" ibaresini kullanıyor. Yani A harfi küçük. Ancak bundan sonra bu durum değişecek ve a harfi büyük yazılacak. n ve r harflerinde ise ciddi bir kavis görüyoruz ki Google, 2014 yılında yaptığı yeniden markalaşma sürecinde de bu kavisi tercih etmişti.

Hatırlamak isteyenler için: Android'in mevcut fontu ve logosu işte böyle görünüyor