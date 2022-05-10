Ünlü Marilyn Monroe Tablosu 195 Milyon Dolara Satıldı

Andy Warhol imzalı popüler Marilyn Monroe tablosu, rekor bir fiyata alıcı buldu. 1964 yılında çizilen resim için tam 195 milyon dolar teklif edildi. Tablodan elde edilen gelir İsviçre merkezli bir vakfa aktarılacak.

Ressam Andy Warhol'un 1964 yılında çizdiği ve yıllar içerisinde dünyanın en ünlü portrelerinden bir tanesi haline gelen Marilyn Monroe tablosu, çıkarıldığı bir müzayedede rekor fiyata alıcı buldu. Tam 195 milyon dolar ödemenin yapıldığı tablo, 20. yüzyılın en pahalı çizimi olarak adını tarihe yazdırdı.

Christie's Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık artırma yoğun ilgi gördü. İddialara göre bir tablo için bu denli büyük bir parayı ödemeyi kabul eden isim Larry Gagosian oldu. Gagosian, çok sayıda sanat galerisinin sahibi. Ancak Christie's Müzayede Evi de Larry Gagosian da konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

Mona Lisa'ya rakipti

Andy Warhol'un Marilyn Monroe tablosu, sektörde oldukça bilindik eserlerden bir tanesiydi. Hatta bu resim pek çok uzman tarafından Mona Lisa tablosu ile karşılaştırılıyordu. Mevcut duruma baktığımızda, Marilyn Monroe resminin Mona Lisa'yı geçtiğini görüyoruz. Zira Mona Lisa tablosu, 2004 yılında 104 milyon dolara satılmıştı...

Christie's Müzayede Evi, satıştan elde edilecek gelirle ilgili de açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre tablonun satışından elde edilen kazanç, İsviçre merkezli bir vakfa gidecek. Söz konusu vakıf, bu parayı dünyanın dört bir yanındaki çocukların eğitimi için harcayacak.