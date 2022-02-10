Türkiye'nin En Değerli Banknotu Açık Artırmaya Çıkıyor

Türkiye'nin en değerli banknotu olarak nitelendirilen, 1927 yılında basılmış olan 1.000 liralık banknot açık artırmaya çıkıyor. Banknotun açık artırmadaki açılış fiyatıysa 800 bin TL.

Para koleksiyoncularının görünce sahip olmak isteyeceği bir banknot, bugün açık artırmaya çıktı. Türkiye’nin en değerli banknotu olarak nitelendirilen bu banknot, İngiltere basımı 1. emisyon 1.000 lira banknotu idi. 1927 yılında tedavüle çıkan banknot, 1000 Cumhuriyet altını karşılığındaydı. Banknotun fiyatıysa haliyle üst düzey koleksiyonculara hitap eden cinsten.

Araştırmacı yazar Necati Doğan tarafından düzenlenen müzayedede satışa çıkacak olan banknotun 800 bin TL’lik açılış fiyatı olacak. Doğan, bu banknotun Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1, 5, 10, 50, 100 ve 500 liralık banknotlarla birlikte İngiltere’de Thomas de la Rue Matbaası’nda basıldığını açıkladı. 1.000 liralık banknot, o dönemin en değerli banknotuydu.

Türkiye'nin en değerli banknotunun hikâyesi:

Doğan’ın açıklamasına göre yukarıdaki görselde yer alan 1.000 liralık 1. emisyon banknot, 1939 yılında tedavülden kaldırıldı. Tedavülde kaldığı yaklaşık 12 yıl boyuncaysa 15 bin 374 adet basıldı. Tedavülden kaldırıldığında bu banknotlardan yalnızca 23’ü Merkez Bankası’na iade edilmedi. İade edilmeyen bu 23 banknot arasından yalnızca 7 banknot bugüne ulaştı. Yani açık artırmaya çıkan banknot, bu 7 banknottan biri durumunda.

Banknot, ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzündeyse Sakarya Demiryolu Hattı’nın Geyve Boğazı kısmına ait görsele yer veriyor. Banknotun üzerinde dönemin Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Renda’nın imzası bulunuyor. Banknot, harf inkılabından önce basılması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti ibaresini Osmanlı Türkçesi ile taşıyor. Ayrıca o dönemin diplomatik dilinin Fransızca olması nedeniyle üzerinde Fransızca kelimelere de yer veriyor.