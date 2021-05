Son yıllarda genellikle yaşadığı olaylarla gündeme gelen Angelina Jolie uzun bir aradan sonra Tomb Raider ve Lara Croft rolüyle alakalı konuştu. Ünlü aktris, Tomb Raider'da Lara Croft rolünü ilk başta neden reddettiğini açıkladı.

Tüm dünyada Tomb Raider oyunları ve hikayeleri oldukça popüler. Bununla beraber bugüne kadar çekilmiş Tomb Raider filmlerinde Lara Croft rolünü canlandıran en popüler kişi de Angelina Jolie. Collider’a uzun bir süreden sonra ilk defa açıklama yapan Jolie, en başında Lara Croft rolünü canlandırmayı pek istemiyormuş.

Jolie’nin Brad Pitt’le evliliği sırasında birçok sağlık sorunu geçirdiği biliniyordu. Bununla beraber uzun bir süre beyaz perdeden de uzak kalmıştı. 14 Mayıs’ta yani bugün ekranlara gelecek Those Who Wish Me Dead filminden önce bu açıklamaları yapmasını birçok magazin yazarı “PR çalışması” olarak değerlendiriyor. Bununla beraber Jolie’ye göre bu rolü kabul etmek çok kolay olmamış.

Dünyayı gezmek ve İngiliz Ordusu ile eğitime katılmak, Jolie'yi ikna etmiş:

Rol en başında Jolie’ye geldiğinde, kendisi rolü içselleştirememiş. Rolün kendisine uygun olmadığını ve bunu yapamayacağını düşünen Jolie teklifi reddetmiş. Araya giren bazı dublörler ve menajerler Jolie’yi ikna etmeye çalışmışlar. 3 ay ciddi bir eğitimden geçeceğini, dünyayı gezeceğini ve İngiliz Ordusu’yla eğitim alacağını öğrenen Jolie bir anda imzayı atmış.

Verilecek olan eğitimin gerçekten aksiyon filmleri için ne kadar yararlı olacağı ve kariyerini nasıl etkileyeceğini fark eden Jolie, Lara Croft olmaya karar vermiş. Baktığınızda böyle rollerde yer almak aslında çok kolay değil. Türkiye’de bile tarihi bir filmde oynamak için “at binmeyi bilmek, kılıç ve yay dersleri almak” gerekiyor. Bu nedenle de birçok tarihi filmde aynı karakterleri tekrar tekrar görüyoruz.

Uzun bir aradan sonra Angelina Jolie’yi Those Who Wish Me Dead filminde göreceğiz. Jolie'nin açıklamaları hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.