Netflix, Tomb Raider Dizisi İçin Kolları Sıvadı

Netflix, Tomb Raider dünyasını bir kez daha oyunlardan ekrana taşımaya hazırlanıyor. Yeni yapım, son 3 oyundan sonrasında geçecek.

Son dönemin popüler yayın platformu Netflix ile Legendary stüdyoları, yeni bir Tomb Raider animasyon serisi yapmak için anlaşmaya vardı. Anlaşma duyurulurken yeni yapım hakkında da bilgiler verildi.

Biricik baş karakterimiz Lara Croft'un bir defa daha başrolde olacağı bu macera, en son Tomb Raider üçlemesini oluşturan Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider'dan sonrasında yaşananlara ışık tutacak.

Filmden uzak, oyuna yakın

Yeni seride oyunlarda anlatılan hikayeye devam edilecek olması, yakın zamanda başrolünde Alicia Vikander'ın yer aldığı uyarlama filmden bağımsız bir animasyon göreceğimizin de habercisi durumunda bulunuyor.

Yapımı kaleme alacak olan Tasha Huo, aynı zamanda platformun yeni geliştirilecek olan dizisi The Witcher: Blood Origin'in hikayesini de kaleme alacak ve uygulayıcı yapımcılığını üstlenecek.

Her ne kadar her yapımda hedefi tam olarak tutturamasa da Netflix, özellikle kimsenin beklemediği derecede başarılı Castlevania uyarlaması ile bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunlarda adeta maden bulan platform, Capcom'un Devil May Cry serisini de bir animasyon halinde ekranlarımıza taşımaya hazırlanıyor. Ayrıca Netflix çatısı altında bir yerlerde de Assasin's Creed oyunlarından yola çıkılarak hazırlanan bir animasyon yapım da geliştirilmeye devam ediyor.

Oyun uyarlamaları daha iyi hale gelir mi?

Netflix gibi multi milyar dolarlık şirketler kararlarını çok nadir durumlar dışında spontane şekilde almazlar. Haliyle Castlevania, Tomb Raider gibi yapımların uyarlanması belli bir stratejiye hizmet ediyor.

Bilgisayar oyunlarından yapılan uyarlamalar genellikle vasat ya da vasatın altında kalıyor olsa da Netflix ile bu algı değişebilir. Zira 90'lar ve 2000'lerde oyunları bilmeyen kişiler, ellerindeki lisanslara göre bir şeyler yapıyordu. Bugün ise oyunları bilen kişiler yapımlardan sorumlu, haliyle anlattıkları hikayelere daha hakimler. Belki bu durum, oyun uyarlamalarının kalitesinin artmasına da yardımcı olur.