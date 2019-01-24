Angry Birds Dream Blast, iOS ve Android İçin Yayınlandı

Gencinden yaşlısına herkesi içine çekecek olan Angry Birds Dream Blast, iOS ve Android için yayınlandı. Kızgın kuşları baloncukların arasına atan oyun, kısa zamanda büyük indirme rakamlarına ulaşabilir.

Rovio Entertainment, akıllı telefon endüstrisinin ikonik oyun markalarından biri olan Angry Birds’ün en yeni oyunu olan Angry Birds Dream Blast’i bugün itibarıyla hem Android hem de iOS cihazlar için indirmeye açtı. Oyunu yüklemek isteyen kullanıcıların Android 5.0, iOS 9.0 ya da üzeri işletim sistemi ile çalışan bir cihaza sahip olmaları gerekiyor.

Şimdiden yüzlerce seviyesi bulunan ve her Cuma günü yeni seviyelerin ekleneceği oyuna makalenin hemen altında bulunan bağlantılardan erişebilirsiniz. Kızgın kuşlarımızı bu kez baloncukların arasına atacağımız oyunun Play Store açıklaması şu şekilde;

‘Angry Birds oyunlarında hiç görülmemiş yepyeni bir tarza sahip yeni bulmaca oyununda, hayat baloncukların patladığı bir rüya! Bulmacaları çözmek ve şekerleme saatini rüyalarla doldurmak için yavru Kızgın Kuşlarla rüya baloncuklarını patlat. Her hafta yenileri eklenen, çözülmeyi beklenen bir sürü eşsiz bulmacayla bir rüyayı gerçekten yaşayabilirsin!

Oynaması kolay; tüm olay baloncukları patlatmak ve güçlendiricileri birleştirmekten ibaret. Aynı renkli rüya baloncuğu gruplarını patlatmak için dokun. Tek seferde yeterli sayıda baloncuk patlattığında, bir Red güçlendiricisi kazanırsın! Bir sıra baloncuğu patlatmak için Red'e dokun veya iki Red'i birleştirerek, baloncukları dört yönde patlatan bir Chuck elde et. İki Chuck'ı birleştirerek ekstra etkili Bomb güçlendiricisini oluştur! Bebek Bomb şirin görünebilir; ancak patlayıcı enerjisi bir ekran dolusu baloncuğu bile temizleyebilir! Daha etkili güçlendiriciler yaratmak için tek seferde daha fazla baloncuğu birleştir. Adete bir rüya!’