Angry Birds Movie 2’den Son Fragman Geldi

1 dk okuma süresi
16
2
1
0
0
Telefonlarda kuş atıp domuzların bir takım yapılarını başlarına yıktığımız oyun Angry Birds, yeniden beyazperdeye gelmeye hazırlanıyor. Filmle ilgili yayınlanan son fragmanda domuzları ve kuşları, yeni bir tehdite karşı hazırlanırken görüyoruz.

Sony Pictures ve Rovio, The Angry Birds Movie’nin devam filminden son fragmanı yayınladı. Animasyon filmde, domuzlar ve kuşlar, yeni bir tehdite karşı birleşecek. Aynı adayı paylaşan bu iki hayvan grubu, dışarıdan gelen ve adadaki yaşamı yok etmeyi amaçlayan Zeta’ya karşı mücadele edecek.
İLGİLİ HABER

Microsoft: "Fortnite’ın Xbox One-PS4 Çapraz Platform Desteğini Sony Engelledi"

Fragmanda, ekibin Zeta ile mücadele için yaptıkları plana ve birbirleriyle çalışmaya çalışma süreçlerine tanık oluyoruz. Ayrıca yeni bir karakter olarak Chuck’ın kız kardeşi Silver da seriye dahil oluyor. Jason Sudeikis’in seslendirdiği Red’in başına bela olan karakteri Rachel Bloom seslendiriyor.

Fragmanda ayrıca domuzların laboratuvarına kabul edilen ve çalışmalarını inceleyen kuşları, deney sonucu tamamen görünmez olan bir domuzu, garip bir dev kuş kamuflajı giyen ekibi görüyoruz.
İLGİLİ HABER

Angry Birds'ün Gelişmiş Yetişkin Versiyonu Rovio'ya Rahat bir Nefes Aldırdı

Filmin kadrosunda Bill Hader, Pete Davidson, Awkwafina, Tiffany Haddish, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Danny McBride, Peter Dinklage, Zach Woods, Dove Cameron, Lil Rel Howery, Beck Bennett, Nicki Minaj ve Brooklynn Prince bulunuyor. The Angry Birds Movie 2, 16 Ağustos’ta sinemalarda olacak.

Kaynak : https://www.hollywoodreporter.com/news/new-angry-birds-movie-2-trailer-offers-closer-look-at-birds-pigs-plan-1220118
Etiketler: sony, angry birds movie 2
16
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
16
2
1
0
0