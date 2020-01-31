Animal Crossing Temalı Yeni Nintendo Switch Tanıtıldı

Nintendo, Animal Crossing: New Horizons'un geri dönüşünü, oyuna özel bir konsol tanıtarak kutlamayı tercih etti. Konsol üreticisi, Animal Crossing serisinin yeni oyunundan ilham alan yeni Switch modelini mart ayında piyasaya sürecek.

Nintendo, mart ayında çıkacak olan yaşam simülasyonu oyunu Animal Crossing: New Horizons'tan esinlenen, Nintendo Switch'in özel bir versiyonunu tanıttı. Switch'in yeni Animal Crossing temalı sürümü, oyunun renklerini, motiflerini ve karakterlerini, konsolun bileşenleriyle bir araya getirecek.

Cihaz, tam anlamıyla Animal Crossing: New Horizons'ın doğal temasını yansıtan bir tasarıma sahip. Joy-Con kontrol cihazları mavi ve yeşil renk şemasına sahip ve Switch'in arkasında ise dalgalardan, Animal Crossing karakterlerinden, eşyalardan ve oyundaki diğer öğelerden oluşan işlemeler yer alıyor. Ayrıca Switch'i konsola dönüştüren standının üzerinde Tom Nook ile çocukları Tommy ve Timmy'nin minik bir tropik adadaki resmi bulunuyor.

Nintendo'nun özel Switch versiyonu böyle görünüyor

Nintendo Switch'in bu özel sürümü 13 Mart'ta piyasaya sürülecek ve 299.99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Animal Crossing: New Horizons ise konsol piyasaya sürüldükten 1 hafta sonra, 20 Mart'ta yayınlanacak ve 59.99 dolara satın alınabilecek.

Nintendo Switch'in doğanın sadeliğini yansıtan Animal Crossing sürümü için ayrıca "Aloha Edition" taşıma çantasını ve ekran koruyucuyu da aynı gün içinde piyasaya sürecek. Bu aksesuarlar, konsoldan ayrı olarak satılacak ancak henüz fiyatları açıklanmadı.

Animal Crossing serisinin son oyunu, oyuncuları Nook Inc.'in Issız Ada Kaçış Paketi ile cennet gibi bir adaya gönderiyor. Oyuncular, ıssız adalarında sıfırdan yeni bir hayata başlayacak, evlerini dekore edebilecek, alet ve eşyalarını üretebilecek, tatil deneyimlerini özelleştirebilecekler. Animal Crossing serisinin son oyunu, 2012'de 3DS'de piyasaya sürülen New Leaf olmuştu. Ardından 2017 yılında Pocket Camp adlı seriden bağımsız bir mobil oyun yayınlanmıştı.

Ne yazık ki Nintendo, Animal Crossing: New Horizons temasını yansıtan konsolu, taşıma kılıfını ve oyunu ayrı ayrı piyasaya sürüyor. Microsoft ve Sony gibi diğer oyun konsolu üreticileri oyunla birlikte gelen özel temalı paketler yayınlarken, Nintendo'nun yeni paketinin oyunu içermemesi oyuncuları üzecek.