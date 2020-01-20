Nintendo Switch'e Kalem Desteği Geleceğini Gösteren Patent

Nintendo, Switch konsolunun Joy-Con kontrol cihazına yepyeni özellikler getirebilir. Şirketin yeni patenti, Joy-Con'a bağlanabilen ve dokunmatik ekranda kullanılabilen bir kalem eklentisini ortaya çıkardı.

Nintendo, Switch'in kontrol cihazları Joy-Con üzerinde büyük değişiklikler planlıyor gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından yayınlanan yeni bir patent, Japon konsol üreticisinin Nintendo Switch kontrol cihazlarına kalem eklentisi getirmek istediğini ortaya koyuyor.

Patente eşlik eden görüntülere göre kalem eklentisi, konsolun sağ tarafındaki kontrol cihazında yer alıyor ve ekranın bu kalem aracılığı ile kontrol edilmesini mümkün kılıyor. Kalem eklentisinin genel olarak Galaxy S Pen'e benzediğini söylemek mümkün ancak bu kalem, kontrol cihazına sahip gibi görünüyor.

Açıkçası bu kalem, normal bir stylus'a göre fonksiyonlu bir eklenti olacak gibi görünüyor. Ayrıca kullanıcılar eklentinin yerleştirilmesiyle her iki Joy-Con'u birlikte kullanabilecekler. Bu yeni tasarım, kullanıcılara oyunlarda daha fazla kontrol seçeneğinin kapıları açılabilir. Kalem eklentisi ayrıca bir nesneyle etkileşime geçildiğinde titreşerek doğrudan geri bildirim veriyor.

Bununla birlikte birçok oyun, Switch'in dokunmatik ekran özelliklerini kullanmıyor. Yani Nintendo, dokunmatik özelliği olan oyunlar çıkarmayı planlamıyorsa, eklentinin yaygın olarak kullanılabilmesi zor olacak. Aşağıda görebileceğiniz gibi eklenti, doğrudan ekran üzerinde kullanılıyor. Yani şirket, özelliği konsola taşımak istiyorsa, onunla uyumlu oyunları da beraberinde getirmeli.

Elbette Nintendo'nun böyle bir eklentiyi patentlemesi, eklentinin kesinlikle geleceği anlamını taşımıyor. Özellikle Nintendo gibi donanım üreticileri, piyasaya sürülmeyecek olan deneysel özelliklerin patentlerini de alıyorlar. Ancak kalem eklentisi, Switch üzerindeki pratik kullanımı göz önüne alındığında piyasaya sürülebilir bir ürün gibi görünüyor. Ancak patent gerçeğe dönüşse bile, bunun ne zaman olacağını kestirmek zor. En basitinden, oyuncuların kalem eklentisini kullanabilecekleri oyunların ortaya çıkması gerekiyor.

Kalem eklentisinin, son dönemde söylentilere konu olan Nintendo Switch Pro için patentlenmiş olma ihtimali de var. Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarını duyurmasının ardından, Nintendo da daha güçlü bir Switch için farklı planlar yapıyor olabilir. Şimdilik bekleyip göreceğiz.