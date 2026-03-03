Tümü Webekno
Uçak Motoru Sesini Bile Kesebilen ANC, 70 Saat Pil Ömrü ve Dahasını Sunan Kulaklık Anker Soundcore Space 2 Tanıtıldı

Anker, ileri seviye gürültü engelleme ve uzun pil ömrü sunabilen yeni kulak üstü kulaklıkları Soundcore Space 2'yi resmen tanıttı.

Uçak Motoru Sesini Bile Kesebilen ANC, 70 Saat Pil Ömrü ve Dahasını Sunan Kulaklık Anker Soundcore Space 2 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan Mobile World Congress 2026, 2 Mart itibarıyla resmen başladı. 5 Mart gününe kadar devam edecek etkinlikte dünyanın dört bir yanından birçok marka ürünlerini sergiliyor. Ses aksesuarlarıyla tanıdığımız Anker de bunlardan biri.

Ülkemizde de çok ilgi görmeyi başarna bir marka olan Anker, MWC 2026 kapsamında Soundcore Space 2 ismini verdiği kulaklıklarını tanıttı. Bu ürün, kulak üstü bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor ve dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Anker Soundcore Space 2 özellikleri

anke

Kulaklıklar; beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere 3 renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak. Üründe, uçak motorları, metro gürültüsü ve diğer arka plan gürültüleri gibi düşük frekanslı sesleri azaltan gelişmiş 4 aşamalı aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunuyor. Yani ANC konusunda neredeyse tüm sesleri kesebilen çok iddialı bir model.

Soundcore Space 2, şık tasarımıyla gelirken aynı zamanda konforlu bir kullanım da sunuyor. Ağırlığı 261 gram. Uzun dinleme seansları sırasında konfor sağlamak için yumuşak hafızalı köpük dolgu kullanmış Şirkete göre ergonomik tasarım, optimum uyum için 2.000'den fazla gerçek kafa profiliyle test edilmiş.

İlk modeli hafiflik, pil ömrü, gelişmiş gürültü engelleme ile geride bıraktığını söyleyebiliriz. ANC açıkken 50 saate, kapalıyken 70 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu da önceki nesle kıyasla sırasıyla 5 ve 15 saatlik iyileştirme demek. Sadece 5 dakika şarjla 4 saat kullanım sunabildiğini belirtelim.

40 mm çift diyafram sürücü, Hi-Res Audio ve LDAC'ı desteklerini de bünyesinde bulunduran Soundcore Space 2, Nisan’da satışa çıkacak. Cihazın Avrupa fiyatı 129,99 dolar olarak açıklandı.

