Piyasaya sürdüğü aksesuar ve akıllı ürünler ile küresel çapta tanınmayı başaran Anker, Türkiye'de ilk ofisini açarak resmi olarak Türkiye pazarına giriş yaptı.

TÜBİSAD tarafından açıklanan verilere göre e-ticaret pazarı Türkiye’de yalnızca geçtiğimiz yıl %37 gibi ciddi bir oranda büyüdü. Hal böyle olunca da hem Amazon gibi küresel e-ticaret platformları, hem de küresel teknolojik ürün üreticileri gözlerini Türkiye pazarına çevirmiş durumdalar.

Geliştirdiği şarj cihazları, Soundcore kulaklıklar, Eufy akıllı ev aygıtları, Nebula eğlence sistemleri ve Roav araç içi görüntüleme sistemleri ile küresel çapta tanınan bir marka olan Anker, Sanal İletişim distribütörlüğünde Türkiye pazarına giriş yapıyor. Böylece teknolojik ürünlerde çeşitlilik ve kalite ziyadesi ile artmış olacak.

Anker ürünlerine Sanal İletişim’in kendi çevrimiçi mağazaları dışında Hepsiburada, Amazon Türkiye, Samsung, Turkcell, D&R, Apple Premium Reseller ve Teknosa mağazalarından ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca Sanal İletişim’in Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde Shop&Miles üyeleri, sahip oldukları millerle Anker ürünleri satın alabilecekler.