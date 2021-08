Günümüzde şiddetin, silahların ve karamsarlığın hakim olduğu birçok yapım var. Ancak bunların arasında Anne with an E gibi izleyenin içini ısıtan yapımlar da bulunuyor. İşte o yapımlardan bazıları.

Lucy Maud Montgomery’nin Anne of Green Gables kitaplarından uyarlanan Anne with an E, Netflix’in gençlere yönelik en popüler dizilerinden biri. Yalnızca 3 sezon süren dizinin bu kadar kısa sürede bitmesi hayranlarını epey üzen bir durum. Her ne kadar Anne’in hikayesi devam etmeyecek olsa da hayranlar Anne with an E’nin dizide değindiği iç rahatlatıcı benzerlikleri başka dönem dramalarında da bulabilirler.

Orijinal hikayesinden çok daha sert olarak anılsa da Anne with an E, hissettirdiği iyimserlik anlamında neredeyse benzersiz bir dizi. Kanada tarihinin az bilinen yönlerini anlatan ve kitaplarda yer almayan karakterleri ve hikayeleri tanıtan dizi, her yaş için uygun bir yapım. Kadın başrole sahip bu dönem dizisi, neyse ki sevenlerini üzmeyecek kadar çeşitli alternatiflere sahip. İşte bu alternatiflerden bazıları.

İzleyenlerin İçini Isıtan Hikayesiyle Anne with an E Tarzı Dönem Dizileri

Marie Antoinette

Enola Holmes

Great Expectations

Hetty Weather

Jane Eyre

Reign

Little Women

The Queen's Gambit

Downtown Abbey

Pride & Prejudice

Fransız Devrimi'nden Marie Antoinette

Vizyon tarihi: 2006

IMDb: 6,5

Yönetmen: Sofia Coppola

Oyuncular: Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn

Soffia Coppola’nın Marie Antoinette filmi, Fransız Devrimi’nden hemen öncesini anlatıyor. Halkı tarafından lider görünmeyen ve zaman zaman yanlış anlaşılan bir kadının hikayesinin anlatıldığı film, Marie Antoinette’nin hükümdarlığını çevreleyen politikasından çok kişiliğine odaklanıyor.

Holmes kardeşlerden Enola Holmes

Vizyon tarihi: 2020

IMDb: 6,6

Yönetmen: Harry Bradbeer

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin

Anne gibi Enola da erkeklerin dünyasında kendi yolunu çizmeyen çalışan bir kadın. Yetim olmasa da annesini arayan Enola’nın anlatıldığı Enola Holmes, aynı zamanda Sherlock Holmes’un kız kardeşi. Annesinin yokluğundan ağabeyleri tarafından ezildiğini hisseden Enola Holmes, bu sebepten dolayı evden ayrılır. Enola’nın evden ayrıldıktan sonra yaşadıklarını izlediğimiz film, her yaştan insana hitap ediyor.

Charles Dickens uyarlaması: Great Expectations

Vizyon tarihi: 1998

IMDb: 6,9

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Hank Azaria

Anne’in zamanından hemen önce 1860’larda geçen Great Expectations, Charles Dickens’ın romanına dayanıyor. Hikayenin başında genç bir çocuk olan Pip’in hayallerinin peşinden gidip yaşlanmasını anlatıyor. Great Expectations, Anne gibi zor zamanlar yaşayan Pip’in, kendini eğitmek için geçirdiği zor zamanları konu alıyor.

Tüm zorluğun ortasında bir hayat: Hetty Weather

Vizyon tarihi: 2015 - 2020

IMDb: 7,1

Yönetmen: Reza Moradi, Delyth Thomas, Chloe Thomas

Oyuncular: Isabel Clifton, Polly Allen, Dasharn Anderson

Jacqueline Wilson'ın aynı adlı kitabından uyarlanan 'Hetty Feather', bebekken terk edilmiş ve Peg ve John Cotton tarafından yönetilen, bakıcı evde yaşayan bir yetim olan Hetty'nin hikayesini anlatıyor. 1887’de geçen dizi, Hetty’nin baskıcı bir ortamda sefil bir hayat geçirdiği enstitüde kalışını konu alıyor. Hetty, tüm bu sıkıntıların ortasında hala yeni arkadaşlar edinmeyi, yakın bağlar kurmaya ve hastanenin diğer üyeleriyle yeni ilişkiler edinmeye çalışıyor.

Anne'in en çok okuduklarından: Jane Eyre

Vizyon tarihi: 2011

IMDb: 7,3

Yönetmen: Cary Joji Fukunaga

Oyuncular: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell

Anne’in fırsat buldukça okuduğu kitap olan Jane Eyre, ana karakter Jane’in gizemli ve zengin bir adam olan Edward Rochester’e ait bir malikanede çalışmaya gitmesini anlatıyor. Kitabın karakterinin Edward’a aşık olmasından sonra öğrendiği karanlık sırları işleyen Jane Eyre, dönem draması olması açısından Anne with an E’ye benziyor.

İskoç tarihinin derinlerinden bir dizi: Reign

Vizyon tarihi: 2013 - 2017

IMDb: 7,5

Yönetmen: Laurie McCarthy, Stephanie Sengupta

Oyuncular: Adelaide Kane, Megan Follows, Celina Sinden

Reign, İskoç Kraliçesi Mary’nin hayatının dramatize edilmiş şekilde yeniden anlatımı olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Anne’in rol modelleri edebi figürler olsa da, Reign’de kadın hükümdarlar görüyoruz. Küçük yaştan itibaren ailesi olmadan büyüyen Mary, çevresindeki iktidarda olan erkekler tarafından saygı duyulduğunu hissetmekte zorlanıyor. Otorite ile liderlik etmek için erkeklerin onayına ihtiyacı olmayan Mary, kısa süre içinde herkese haddini bildiriyor.

Birçok uyarlaması bulunan Little Women

Vizyon tarihi: 2019

IMDb: 7,8

Yönetmen: Greta Gerwig

Oyuncular: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh

Louisa May Alcott’un Little Women romanı, 2868’de yayınlanmasından bu yana birçok kez uyarlandı. Ülkemizde de Küçük Kadınlar adı altında diziye dönüştürülen romanın bilinen en iyi uyarlamalarının arasında Gillian Armstrong’un 1994 filmi ve Greta Gerwig’in 2019 versiyonu yer alıyor. Romanın saygın uyarlaması orijinal hikayeye sadık kalıyor. Kız kardeşleri anlatan bu yapım, oldukça ayrıntılı bir şekilde genç kızların yaşlanma hikayesini konu alıyor.

Başarının tanımını gösteren The Queen’s Gambit

Vizyon tarihi: 2020

IMDb: 8,6

Yönetmen: Scott Frank, Allan Scott

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chloe Pirrie, Bill Camp

Anne gibi öksüz bir karakter olan Beth Harmon’un başından geçenlerin anlatıldığı bu dizi, 1960’larda geçiyor. Küçük yaşta satranç oynamayı öğrenen ancak kısa sürede satrançta ustalaşan Beth, gençlik yıllarından evlat ediliniyor. Beth’i destekleyen annesi sayesinde dünyayı dolaşarak turnuvalara katılan genç kız, katıldığı tüm turnuvalarda başarı elde ederek, başarının cinsiyetle ilgili olmadığını kanıtlıyor.

17. yüzyıldan bir dram: Downtown Abbey

Vizyon tarihi: 2010 - 2015

IMDb: 8,7

Yönetmen: Julian Fellowes

Oyuncular: Hugh Bonneville, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern

Tek başına kadın başrollerin yer aldığı dönem yapımlarından biri olan Downtown Abbey, Michael Engler tarafından yönetilen bir İngiliz tarihi drama filmi ve TV dizisinin devamı niteliğinde. Aristokratların ve sınıf ayrımlarının anlatıldığı dizi, dönemini oldukça etkileyici bir şekilde yansıtıyor.

Feminist hareketinin başlangıcı Jane Austen'dan Pride & Prejudice

Vizyon tarihi: 1995

IMDb: 8,8

Yönetmen: Simon Langton

Oyuncular: Colin Firth, Jennifer Ehle, Susannah Harker

Anne’in sık sık okuduğu kitaplardan bir diğeri olan Pride & Prejudice, Elizabeth Bennett isimli hayatıyla ne yapması gerektiğine dair toplumun beklentilerine meydan okuyan bir karakteri anlatıyor. Pride & Prejudice’in yazarı Jane Austen, aynı zamanda edebiyatta feminist hareketin ilk savunucularından biri.