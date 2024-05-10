Bir bebek, annesini kaybettikten sonra doğabilir mi? Normalde hayır. Ancak Eliska bebek, annesinin beyin ölümünden aylar sonra doğdu. Peki bu nasıl oldu?

2019 senesinde, mucize denilebilecek türden bir şey, Çek Cumhuriyeti'nde meydana geldi. Annesinin beyin ölümü gerçekleştikten 117 gün sonra dünyaya, sağlıklı bir kız çocuğu doğdu.

Tıp dünyasında bu vaka, beyin ölümü gerçekleşen bir annenin yapay bir şekilde süren en uzun hamileliği oldu. Hazırsanız bu inanılmaz durumun derinliklerine inelim.

Anne, hamileliğin 15. haftasında felç geçirdi.

Felç geçiren anne, kocası tarafından evde baygın bulundu ve apar topar hastaneye götürdüler. Beyin kanamasından sonra ne yazık ki anneyi kurtaramadılar. Böylece geri dönülemeyen bir noktaya girildi ancak bebek, beyin kanamasından etkilenmemişti.

Bu noktada doktorların vermesi gereken çok önemli bir karar vardı, bebeğin yaşamı… Yalnızca kadın doğum doktorları değil; kadının ailesi, hastanedeki diğer doktorlar, yönetim, avukatlar… Hepsi tartışmaya dahil oldu ve ortak bir karar aldılar.

En sonunda, hayati fonksiyonları sürdürerek bebeği kurtarmaya karar verdiler.

Herkes, olumlu bir sonuç almanın çok düşük bir ihtimal olduğunu, sürecin pek çok komplikasyonlarla dolu olduğunu biliyordu.

Vakanın üstüne o kadar fazla titreniyordu ki günlük kontrollerin yanında hemşireler; çocuğun büyümesine yardımcı olmak amacıyla yürümeyi simüle etmek için kadının bacaklarını düzenli olarak hareket ettiriyordu, annenin karnına masaj yapıyordu, çocuğa hikâyeler okuyordu…

Tüm bunları tam 117 gün boyunca yaptılar! Resmen bir rekor kırıldı…

Eliska bebek, gebeliğin 34. haftasında, akciğerleri tamamen gelişmiş bir şekilde sezaryen doğumla dünyaya gözlerini açtı. 2 kilo ağırlığında ve 42 santim boyundaydı. Yeterince sağlıklıydı. Doğumun ardından annenin yaşamına üzücü bir şekilde son verildi fakat Eliska’nın hayatta olması büyük bir motivasyondu.

Brno Üniversite Hastanesindeki doktorların ve hemşirelerin büyük başarıları sayesinde dünyaya gelmeyi başaran Eliska şu anda babası ve ağabeyi ile yaşıyor.

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