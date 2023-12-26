Ortaya çıkan tıbbi anormallikler, bizi her seferinde şaşırtmaya devam ediyor. Birazdan bahsedeceğimiz vakanın enteresan öyküsü de ağzınızı açık bırakacak cinsten.

İnsanlığın var oluşundan beri tıbbi anormallikler de var. Özellikle eski zamanlarda “ucube şovları” yapılıyorken bu fiziksel anormalliklere sahip insanlar sahneye çıkarılıp “normal” insanlar eğlendiriliyordu.

Bugün gösteriler yapılmaya devam etse kesinlikle birazdan bahsedeceğimiz Brooke Greenberg adlı kızı da davet ederlerdi çünkü o, bebek vücuduna sıkışmış bir yetişkindi!

Kim bu Brooke Greenberg?

1993 senesinde dünyaya gelen kız, yaşlanmaya âdeta meydan okudu. Kardeşleri, normal bir şekilde büyüyüp gelişirken Brooke, hem fiziksel hem zihinsel olarak aynı kaldı. Hep bebekti. 2 yaşındaki bir çocuğun zihinsel kapasitesinin önüne hiçbir zaman geçememişti.

Özellikle ilk 6 ayında birçok tıbbi ve ciddi durumla karşı karşıya kaldı. Yedi kere mide ülseri ameliyatından sağ kurtuldu. Bir keresinde de beyin nöbeti geçirdi ve hiçbir hasar bırakmayan felç tanısı konuldu. 4 yaşındayken 14 gün boyunca uyumasına sebep olan bir durum yaşadı ve doktorlar beyin tümörü teşhisi koydu. Bu dönemde aile, kızları için bir tabut satın aldı.

Hangi doktora götürürlerse götürsünler, herkes bu durum karşısında şaşkına döndü.

Doktorlar, kıza ilişkin net bir açıklama ya da teşhis bulamadı. Vakayı duymaya başlayan bilim insanları, büyümeyi ve gelişmeyi yöneten mekanizmaları daha derinlemesine incelemek istedi ve bu duruma “X Sendromu” adını verdi.

Brooke, bilim dünyasını her geçen gün şaşırtıyordu. Genetik testlerin ve diğer bir dizi araştırmanın dahil olduğu kapsamlı tıbbi araştırmalar yapıldı ama nafileydi. Hiçbir somut teşhis bulamıyorlardı. Uzmanlar, sadece şaşırıyordu ve insan biyolojisinin karmaşası daha gizemli bir hâle geliyordu.

Birden çok teori konuşuldu.

Bazı araştırmacılar, bu durumdan genetik mutasyonları sorumlu tutarken bazıları, hormanlarda anormallikler ya da yaşlanmayı yöneten hücresel yollarda değişiklikler olduğunu iddia ediyordu.

Bir teoriye göreyse genlerindeki epigenetik düzenlemede bozulmalarla bağlantılı olarak genler etkinleşiyor ya da pasif hâle geliyordu. Bu teori, epigenikteki değişiklerin büyümenin engellenmesine ve gelişimin durmasına yol açabileceğini öne sürüyordu.

Uzun ömürlü olmanın sırrına ışık tutabilme potansiyeline de baktılar.

Brooke’u 2 yaşından beri takip eden bir doktor, bu ve benzeri vakalar yaşayan insanların vücutlarının koordineli bir bütün olarak değil, senkronize olmayan bağımsız parçalar olarak geliştiğini söyledi ve bilinen hiçbir genetik sendrom ya da kromozomal anormalliğin bu durumu açıklayamayacağını ekledi.

Araştırmacılar, Brooke hayattayken yaşlanmasına engel olan faktörleri incelemeye çalışarak genel popülasyondaki yaşlanma sürecini potansiyel olarak yavaşlatabilecek hatta durdurabilecek mekanizmaları ortaya çıkarmayı ve tıbbi müdaheleler ve tedaviler için yeni yöntemler geliştirmeyi de umuyor.

Brooke, normal durumlarda erken sayılabilecek fakat onun durumunu düşününce geç diyebileceğimiz bir yaşta hayatını kaybetti.

2013 senesine gelindiğinde, Brooke Greenberg henüz 20 yaşındayken ne yazık ki hayata gözlerini yumdu.

Brooke’un sahip olduğu problemi yaşayan başka insanlar da var:

Nicky Freeman

Nicky kaç yaşında dersiniz? 10 gibi gösteriyor değil mi? Aslında 2015 yılında bu fotoğraflar çekildiğinde 40 yaşındaydı! Bir çocuğun bedeninde sıkışmış olan bu adam, konuşamıyor ve göremiyor da. Yıllardır kendisiyle ilgili bir haber yapılmadığından şu anda nasıl göründüğü ve ne durumda olduğuyla ilgili pek bir bilgimiz yok.

Gabby Williams

18 yaşındaki Gabby de Nicky gibi görme engelli ve konuşamıyor. Doktorlar Gabby'nin üzerinde de kromozom testleri yaptılar ancak ön lobunun karakteristik kıvrımlara sahip olmaması dışında farklı bir şey bulamadılar. Kendisi de hâlâ hayatta.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: