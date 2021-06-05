Elon Musk, geçtiğimiz gün yaşanan gelişmelerin ve sağanak gibi yağan tepkilerin ardından yine boş durmadı. Twitter'da profil fotoğrafını değiştiren Musk'ın bu hareketi sonrası Bitcoin ufak da olsa bir ivme yakalayarak yükselişe geçti.

Kripto para piyasasında Bitcoin'den sonra en çok anılan isim olan Elon Musk, geçtiğimiz gün attığı bir tweet ile yine büyük bir etki yaratmış; söz konusu tweet sonrası Bitcoin saatler içerisinde yaklaşık 4000 dolar değer kaybetmişti. Bu büyük düşüşün ardından Twitter'da Bitcoin yatırımcıları tepki göstermeye başladı.

#StopElon etiketiyle tepkilerini dile getiren yatırımcılar, Musk'ın piyasayla adeta oyuncak gibi oynadığı bu manipülatif hareketlerine bir son vermesini istediler. Geçtiğimiz birkaç ayda Dogecoin ile ilgili paylaşımlarıyla kripto parayı yükselişe geçiren, defalarca yaptığı Bitcoin paylaşımlarıyla da benzer etkiler yaratan Musk'ın bu hareketleri, artık yalnızca yatırımcılardan değil piyasanın önemli isimlerinden de tepki topluyor. Dün yaşanan gelişme sonrası Binance CEO'su CZ bir tweet atarak yatırımcılara 'manipüle olmayın' mesajı verdi.

Son noktayı yine Musk koydu:

Dün Twitter'da trend olan StopMusk etiketi sonrası Musk, şimdi de Twitter'da profil fotoğrafını değiştirdi. Geçtiğimiz aylarda da profil fotoğrafı olarak kullandığı ve Bitcoin'in rekor seviyelere ulaşmasına yardımcı olan bu fotoğraf sonrası Bitcoin, ufak da olsa bir ivme yakaladı ve yükselişe geçti.

Gözlerinden lazer çıkan ve üzerinde Bitcoin logosu olan bir elbise giyen anime karakterinin yer aldığı fotoğraf sonrası, Bitcoin az da olsa toparladı ve şu an için 37 bin 860 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün yaşanan olay sonrası Bitcoin, 36 bin dolar seviyesine gerilemişti.