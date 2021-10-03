Antalya'nın Kepez ilçesinde kripto para yoluyla ağabeyinin arkadaşlarına kâr vaadi veren O.G.A., iddialara göre kendilerinden para toplayıp yaklaşık 500 bin TL ile kayıplara karıştı. Mağdurlardan birinin servetini kaptırması üzerine yuvası yıkıldı. Bunun yanında parayı çalan kişinin yerini söyleyene para ödülü vereceğini söyledi.

Kripto paralar ülkemizde ve dünyada iyice yaygınlaşınca ve değerleri de anlaşılınca, bu sektöre yönelik yeni hırsızlık ve dolandırıcılık yolları da türedi. Örnek olarak geçtiğimiz gün popüler kripto para borsalarından Coinbase, 6.000’den fazla kullanıcı hesabının boşaltıldığını açıklamıştı.

Fakat Antalya’dan gelen haber, kripto para üzerinden gerçekleşse de benzer diyemiyoruz. Zira bu olayda kripto para üzerinden kâr vadediliyor ve mağdurlardan parayı topladıktan sonra şahıs ortalıktan kayboluyor. Yuva yıkacak kadar büyük sonuçlara sahne olan olayda iddialara göre şahıs, 500 bin TL ile kayıplara karıştı..

Yüzde 20 kar verip ortadan kayboldu:

Antalya’nın Kepez ilçesinde gerçekleşen olayda mağdurların emekli polis arkadaşı, kardeşinin bu işlerde iyi olduğunu söyleyince şahıslar kardeşiyle tanışıyor. Özellikle altcoin’lerde iyi olduğunu belirten dolandırıcı, mağdurlardan birinin söylediğine göre 5 kişiden toplamda 1 milyon TL topluyor ve sadece 115 bin TL geri veriyor.

Olayın ardından yuvası yıkılan Hacı Osman Kızıkoğlu, kaçan şahsın yerini ihbar eden kişiye ödül vereceklerini söyleyerek şu açıklamaları yaptı:

“Bu olaydan sonra eşimin ve çocuklarımın psikolojileri bozuldu. 28 yıllık eşim ayrılma kararı aldı. Mahkemede boşandık. Bu işin sonucunda yuvam da dağıldı. Parça parça 360 bin TL tutarında para verdim. Bankadan kredi çektim. Gözümüze bir perde indi, ne dediyse yaptık. Bizi mağdur eden kişiyi ihbar eden kim olursa olsun paramızı aldığımızda kendisine 10 bin TL ödül vereceğiz.”

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gidip şikayetçi olan Ali Can, Hacı Osman Kızıkoğlu, Yalçın Marangoz ve Hakan Toktay isimli mağdurların şikayetiyle birlikte dolandırıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kızıkoğlu, 55 gün geçmiş olmasına rağmen şahsın yakalanamadığını da ekledi.