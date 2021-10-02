El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, volkanik enerjiyle ne kadar Bitcoin ürettiklerini açıkladı. El Salvador, geçtiğimiz günlerde aktif yanardağlarının enerjisiyle çalışan Bitcoin madenciliği başlatmıştı.

Her ne kadar kendisi ve kullanımı, tüketimi sanal olsa da, kripto paralar üretim koşulları sebebiyle sıkça eleştirilerin odağında yer alıyor. Enerji tüketimi, karbon ayak izi, çevreye verdiği zarar dolayısıyla kripto paraların üretimi dünyadaki kaynakların geleceği için tehlikeli görülüyor. İran elektrik kesintilerinden dolayı kripto para madencilerini sorumlu tutmuştu. Çin benzer sebeplerle kripto paraya karşı savaş açtı. Nitekim, yapılan araştırmalar da bu yönde bir zararın söz konusu olduğunu ortaya koyuyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) ekonomistler tarafından yapılan bir çalışmaya göre, tek bir Bitcoin işleminin iki iPhone'u çöpe atmakla aynı miktarda elektronik atık ürettiği tespit edilmiş ve uzmanlar, yılda yaklaşık 33 bin 800 ton elektronik çöp üretildiğini söylemişti. Orta Amerika’da yer alan El Salvador ülkesi ise, farklı bir yöntem deneyerek geçtiğimiz günlerde volkanik enerjiyle Bitcoin madenciliğine başlamıştı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, volkanik enerjiyle Bitcoin’de ürettikleri biraz komik, biraz ilginç dolar miktarını açıkladı.

İşte o büyüleyici miktar:

El Salvador’un bu üretim tekniğiyle Bitcoin madenciliğine başlamasını bazı insanlar “dünyanın en zengin ülkesi olma yolunda ilerlediği” yönünde yorumlamıştı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, volkanlardan gelen jeotermal gücü kullanarak Bitcoin'de toplam 269 dolar ürettiklerini açıkladı. Bu bir başlangıç mı yoksa dünyanın en zengin ülkesi olma yolundaki hayaller başlamadan bitiyor mu zaman gösterecek.