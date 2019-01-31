Buzulunun Altında İlçe Büyüklüğünde Boşluk Keşfedildi

Radar ile ölçüm yapan bilim insanları, birkaç şehir boyutundaki bir buzul kütlesinin altında buzulun erime hızını artıran devasa bir boşluk keşfettiler.

Küresel iklim değişikliğinin buzullar üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu, Dünya’nın ortalama sıcaklığını artırarak buzulların erimesine, deniz suyu seviyesinin yükselmesine neden olduğunu zaten biliyoruz. Fakat araştırmalar, bazı özel gelişmelerin buzul erimesini daha da hızlandırdığını ortaya koyuyor.

Batı Antarktika’da bulunan Thwaites adlı buzul, devasa boyutlara sahip. Fakat son teknoloji radarlar ile yapılan araştırmalar, Thwaites buzulunun altında 300 metre yüksekliğinde, 14 milyar ton buz sığabilecek kadar boşluk olduğunu ortaya çıkardı. Peki buzulun altında bu denli büyük bir boşluk olması neden önemli?

Buzulun içinde devasa bir boşluk olması, bu boşlukta buzulun ortalama sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklık bulunmasına neden oluyor. Üstelik eriyen buzulun oluşturduğu su birikintisi de buzulun altında kalıyor. Buzuldan daha sıcak olan hava ve su ise buzulun erime hızını artırmış oluyor.