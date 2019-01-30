İklim Değişikliği Bebeğin Kalbini Olumsuz Etkiliyor

Gebelik döneminde yaşanan küresel iklim değişikliği, kişilerin bebeklerinin kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.

Ortamdaki yüksek sıcaklık sadece hamile kadınları değil aynı zamanda onların bebeklerini de rahatsız ediyor. Dünyamızın içerisinde bulunduğu küresel ısınma sebebiyle yaşanan iklim değişiklikleri de aynı etkiyi hamileler ve bebekleri üzerinde yapıyor. Konu hakkında yapılan araştırmalar sonucunda anne karnında sıcaklık değişimleri yaşayan bebeklerin kalplerinin zarar görebileceği ortaya çıktı.

American Heart Association dergisinin Çarşamba günkü sayısında yayınlanan araştırma; 2025 ile 2035 arasında doğan bebeklerin, annelerinin gebelik döneminde maruz kaldıkları yüksek sıcaklıklara ve devamında yaşadıkları sıcaklık değişimleri sebebiyle, ciddi kalp rahatsızlıklarına sahip olabileceğine işaret ediyor.

Önümüzdeki 11 yıllık süreçte ABD'de doğacak bebeklerin 7.000'den fazlasının doğuştan kalp kusurlarına sahip olacağını belirten araştırma, doğuştan kalp kusurunun en tehlikeli rahatsızlıklardan birisi olduğunu ve bebeğin bütün sağlığını çökertebileceği gibi bedeninin çalışmasında sorunlar çıkarabileceğini de ortaya koyuyor.

Sıcaklığın yüksek olduğu ortamda yaşayan bir annenin, çocuğu taşıyabilmesinin daha zor olduğu; bu bağlamda da düşük yapmaya daha yatkın olduğu belirtiliyor. Araştırma sonucu bulgular iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisinin altını çiziyor ve beklenen sıcaklık artışının yaşam boyu bakım ve takip gerektiren durumlar yaratabileceğini gösteriyor.