Bir Antarktike Buzulunun Temeli İlk Kez Görüntülendi

Bilim insanları, deniz seviyelerinin yükselişinde önemli rol oynayan bir Antarktika buzulunun tabanından ilk görüntüleri elde etti. Robotik denizaltı ile elde edilen görüntüler, buzul üzerindeki araştırmalara önemli katkı sağlayacak.

Araştırmacılar, Thwaites adlı bir Antarktika buzulu üzerinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar kapsamında, buzulun okyanus tabanından ilk görüntülerini yakaladı. Robotik bir sualtı aracı tarafından çekilen görüntüler, uluslararası bir ekip tarafından gerçekleştirilen çeşitli deneyler kapsamında toplanan verilerin bir parçasıydı.

Uluslararası Thwaites Buzulu İş birliği (ITGC), buzul üzerindeki ilk büyük araştırma girişiminin Antarktika'nın keşfinin 200. yıl dönümünde yapıldığını duyurdu. Thwaites buzulu, küresel deniz seviyesindeki yükselişin yaklaşık yüzde dördünü oluşturuyor. Araştırmacılar, Thwaites'ın tabanında gerçekleşebilecek bir kararsızlığın buzulun erimesine neden olabileceğinden ve deniz seviyelerini yaklaşık 63 cm artırabileceğinden endişe duyuyorlardı.

ITGC, robotik denizaltısı ile Thwaites'ın birçok yönünü inceleyerek devasa buzulun önümüzdeki yıllarda bu dengesizliğe ulaşma olasılığı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Sualtı aracının görüntüleri çektiği bölgeye zemin hattı deniyor ve elde edilen veriler Thwaites Buzulu'nun kararlılığını tespit etmek için önemli. Okyanus yüzeyi ve buzul tabanındaki bu ince hat ne kadar hızlı yok olursa, buzul o kadar hızlı okyanusa karışır ve su seviyesinde yükselme görülür.

Son 30 yılda, Thwaites ve çevresindeki buzullardan denize karışan buz miktarı neredeyse iki katına çıktı. Bölgedeki buzulların Grönland'ın deniz seviyesine katkısı endişe verici bir boyutta ve şimdi de Antarktika'nın deniz seviyesini artırıyorlar. Araştırmacılara göre Thwaites dünyanın en büyük buz kütlesine sahip ve önümüzdeki 100 yıl içinde deniz seviyesinin artmasına katkıda bulunacak.

Thwaites buzulunun tabanından ilk görüntüler