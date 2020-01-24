Tibet'teki Bir Buzulda 15 Bin Yıllık Virüsler Bulundu

ABD'li araştırmacılar, Tibet'teki bir buzuldan aldıkları örnekte 15 bin yıllık virüsler keşfetti. Virüslerin yaşı, Tibet'teki buzulun yaşından yola çıkarak hesaplandı.

Ohio Eyalet Üniversitesi ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan bir araştırma ekibi, Tibet'teki bir buzuldan alınan örneklerde 15 bin yıllık bir grup virüs keşfetti. 1992 yılında bir grup araştırmacının Tibet Platosu'ndaki bir buzuldan aldıkları buz çekirdeği, virüslerin yaşını da ele verdi.

Buz çekirdeği örneklerinden bazıları, daha sonraki çalışmalar için soğuk hava depolarında saklanmıştı. 2015 yılında başka bir araştırma ekibi, aynı buzuldan yine buz çekirdeği örnekleri topladı ve yine bazılarını sonraki araştırmalar için soğuk hava deposuna sakladı. Bununla birlikte son araştırmada bilim insanları, buz çekirdeklerinde hangi organizmaların bulunduğunu incelemeye başladı.

Modern bilimin haberdar olmadığı 28 virüs türü tespit edildi:

Her iki örnek toplama sürecinde de ekipler, kendi ekipmanlarının buz çekirdeklerini kirletip kirletmediğinden emin değildi. Bu nedenle son araştırmadaki ekip, örneklerin ilk toplanma sırasında kirlenmesi durumunda onları temizlemeye ve sonrasında çekirdeklere bir madde bulaştırmamaya özen gösterdi.

Saf bir örnek elde etmek için derin dondurucuyla çalışan araştırmacılar, her çekirdeğin dışarıdaki katmanlarını ayırdılar. Daha sonra her örnek, 0,2 inç (0,50 santimetre) erimesi için etanolle yıkandı. Sonrasında çekirdekler saf suyla, yine 0,50 santimetre erimeleri için yıkandı. Daha önce virüs ve bakterilerle kaplı olduğu bilinen buz çekirdeklerine de aynı temizleme işlemi uygulanıp test numunelerinin de oluşturulmasının ardından yapılan incelemelerde, modern bilimin bilmediği 28 virüs cinsi olmak üzere toplamda 33 grup virüs cinsi tespit edildi.

Araştırmacılar; farklı bölgelerden elde edilen buz çekirdeklerinin farklı virüsleri barındırdığını, bunun da çekirdeklerin farklı zaman ve iklim özelliklerini temsil etmesinden kaynaklandığını düşünüyorlar. Küresel ısınma nedeniyle buzullar eridikçe ölümcül virüslerin ortaya çıkabileceği ve bu durumda bilim insanlarının yaptığı araştırmanın öneminin artabileceği söyleniyor.