Antarktika'da Yapılan Keşif, Mars'taki Yaşama Işık Tutuyor

İnsan, yüzbinlerce yıldır dünyada yaşamasına ve yaşadığı bu gezegeni araştırmasına rağmen halen bu gezegene dair bilmediği şeyler öğrenebiliyor. Bu tarz bir gelişme, Antarktika’daki buzul altı bir gölde de yaşandı.

Vostok Gölü, Antarktika’daki bilinen 400 buzulaltı gölünün en büyüğü konumunda bulunuyor ve Rusya’nın Doğu Antarktika’daki aynı isimli çalışma istasyonunun hemen yanımda konumlanıyor. 2015 yılında Rus bilim insanları, buzda bir sondaj kuyusu açtılar ve milyonlarca yıldır hiç dokunulmamış olan temiz sudan bir örnek aldılar. YouTube kanalı olan Riddle ise asıl görevlerinin Dünya’da daha önce hiç görülmemiş bir yaşam formunu ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay yayınlanan bir belgeselde ise yapılan çalışmaya dair şu ifadeler kullanıldı: “Bilim insanları, Antarktika’daki buzun altına bakmaya karar verdiklerinde gördükleri şey sadece sıradan insanları değil araştırmacıların kendisini de şaşırttı. Antarktika buzunun altında kocaman bir göl vardı, 15 bin km2 genişliğindeydi. Derinliği ise 1.200 metreye ulaşıyordu.”

Yaşam izleri

Araştırmacılar tarafından bulunan gölet, 3.623 metre kalınlığındaki buz tabakasının altında yer alıyordu. Bu sebepten ötürü araştırmacılar en ufak bir yaşam izine bile rastlamayı düşünmüyordu. Göletin sıcaklığı -89 dereceyi buluyor ve güneş ışığı bu kalınlıktaki bir tabakayı aşıp suya ulaşamıyor.

Dünyadaki sadece birkaç canlı yaşama bu kadar elverişsiz bir ortamda hayatta kalabilmeyi başarabilse de bilim insanları, bu ekstrem koşullarda yaşam izi bulmayı başardı. Araştırmacılar, burada yeni bir bakteri türü keşfettiler. W123-10 adı verilen bu bakterinin DNA’sı, Dünya’da yaşayan diğer canlılara sadece %86 oranında benziyordu.

Yapılan bu keşif, Mars’ta da yüzeyin altındaki göllerde yaşamın başlamış olabileceği anlamına geliyor. Belgeselde; buzun, dünyanın geri kalanından milyonlarca yıl boyunca izole kaldığı için bakterilerin de dünyadaki organizmalardan daha farklı bir gelişim gösterdiği ifade edildi. Belgeselde ayrıca Mars’ta da bu tür göllerin bulunduğu ve orada da bu tür yaşamların başlamış olabileceğinden bahsedildi.