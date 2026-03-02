"Melek" İlan Edilen Yapay Zeka Şirketi Anthropic, ABD Ordusuyla Çalışmayı Gerçekten Reddetti mi? (İşin Aslı Bambaşka)

OpenAI'ın ABD hükûmeti ile resmî olarak anlaşması, insanların rakip firmalardan Anthropic'e yönelmesine neden oldu. Ancak işin aslı pek de göründüğü gibi değil. Çünkü Anthropic, zaten yıllardır ABD ordusu için çalışmalar yürütüyor ve reddettiği şey de temelde orduyla çalışmak değil...

Sosyal medya, son birkaç gündür yapay zekâ sektöründeki iki dev arasında gelişen olaylara ev sahipliği yapıyor. OpenAI'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile anlaşma yapmış olması, firmanın ciddi bir linç yemesine sebep oldu. İnsanlar, OpenAI'ın en büyük rakiplerinden olan Anthropic'e yönelmeye başlamış durumdalar.

Yapılan paylaşımlara baktığımızda burada bir yanlış anlaşılma olduğunu görüyoruz. İnsanlar, Anthropic'in ABD hükûmetini reddettiğine inanmış durumdalar. Evet, ortada bir reddetme durumu var ancak işin aslı göründüğü gibi değil. Gelin olayın aslına yakından bakalım.

Anthropic, ABD hükûmeti ile zaten çalışıyor!

Anthropic'in yaptığı resmî açıklamalara göre ABD hükûmeti ile uzun zamandır çalışmalar devam ediyor. Hatta Anthropic teknolojileri, Pentagon'un gizli sunucularına entegre edilen ilk yapay zekâ teknolojisi. Yani sosyal medyada ileri sürüldüğü gibi ABD hükûmeti ile çalışma konusunda herhangi bir restleşme yok.

Ancak!

Buradaki olayın aslı, hükûmet ile Anthropic'in iki noktada anlaşmaya varamamış olması. Bunlardan ilki, iç istihbarat denetimi. Şirket, ABD hükûmetinin iç denetleme yapmasına karşı çıkıyor, bunun anayasaya aykırı olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Anthropic, yapay zekâ teknolojilerinin tam otonom silahlar için yeterince güvenli olmadığına inanıyor. Hükûmet, bu noktada da destek isteyince görüşmeler tıkanıyor. ABD, tabiri caizse Anthropic'i vatan haini ilan ediyor.

Anthropic, ABD'nin Türkiye dahil diğer ülkelerden istihbarat toplaması ve yarı otonom silahlarda yapay zekanın kullanılmasını onaylıyor

Anthropic'in konuyla ilgili resmi açıklamalarına baktığımızda ABD'nin dış istihbarat çalışmalarında yapay zekasını kullanması konusunda anlaştığını görüyoruz. Ayrıca Anthropic, Ukrayna'da olduğu gibi yarı otonom silahlarda yapay zeka kullanılmasını da destekliyor. Yani sosyal medyada iddia edildiği gibi "OpenAI orduya yapay zekasını verdi, Anthropic bunu reddetti" gibi bir durum söz konusu değil. Anthropic'in reddettiği şey Amerikan vatandaşlarının yapay zeka ile takibi ve yapay zeka ile çalışan tam otonom silahların varlığı.

Yaşananları göz önünde bulunduracak olursak Türkiye için tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilmiş, OpenAI ve Anthropic ile rekabet edebilecek bir yapay zekânın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Eğer bir şekilde verilerimizi korumak istiyorsak; kendi göbeğimizi kendimiz kesmek ve tıpkı savunma sanayi sektöründe olduğu gibi yapay zekâ sektöründe de önemli adımlar atmalıyız.