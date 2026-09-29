Anthropic, yeni modeli Claude Sonnet 5.5'i resmen duyurdu. Şirket, yeni sürümün selefine kıyasla çok daha hızlı ve daha düşük maliyetle çalıştığını belirtiyor.

Yapay zekâ ekosistemindeki rekabet kızışmaya devam ediyor. Bu alanda en önemli isimlerden biri de şüphesiz Anthropic’ti. Şimdi ise firma, yeni model ailesini genişlettiğini açıkladı. Şirket, orta segment modeli olan Sonnet'in güncellenmiş yeni versiyonu Claude Sonnet 5.5'i resmen tanıttı.

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Yaklaşık üç ay önce piyasaya sürülen Sonnet 5'in ardından gelen bu yeni sürüm, özellikle günlük işlerde ve ofis dokümanlarının oluşturulmasında ideal bir yardımcı olmayı hedefliyor.

Claude Sonnet 5.5 tanıtıldı

Önceki model Sonnet 5, özellikle verimli yapay zekâ ajanları dağıtımı ve rakiplerine kıyasla daha düşük maliyetli çalışma prensibiyle öne çıkıyordu. Claude Sonnet 5.5 ise bu avantajları bir adım öteye taşıyarak doğrudan hız odaklı bir iyileştirme sunuyor. Anthropic tarafından paylaşılan verilere göre yeni model, selefine kıyasla yüzde 30 daha hızlı çalışıyor ve token tüketim oranı da önemli ölçüde düşürüyor.

Anthropic’in model hiyerarşisinde en üst düzey güç olan Opus modelinin altında yer alan Sonnet, sunduğu çeviklik sayesinde belirli senaryolarda çok daha avantajlı olabiliyor. Şirketin paylaştığı kıyaslama testleri, Sonnet 5.5 modelinin ajan tabanlı kodlama görevlerinde Opus 5.5'ten daha iyi bir performans ortaya koyduğunu göstermiş. Bu başarının arkasında, maliyet sınırlarını aşmadan birden fazla yapay zekâ ajanını aynı anda devreye sokabilme yeteneği yatıyor.

Bununla birlikte Sonnet 5.5 dikkat çekici siber güvenlik yetenekleriyle de donatılmış. Şirket, yeni modelin Opus 5 ile "kıyaslanabilir" siber güvenlik yeteneklerine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu gelişmeyle birlikte Sonnet 5.5, Fable ve Opus modellerine uygulanan sıkı siber güvenlik denetimlerine ve koruma önlemlerine tabi tutulan ilk Sonnet modeli olma unvanını kazanıyor. Anthropic ayrıca, en küçük modeli olan Haiku için de önümüzdeki haftalarda yeni bir sürüm yayınlamayı planladığını söylüyor ancak net bir tarih paylaşmıyor.