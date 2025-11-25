Anthropic, Yazılım Konusunda "Dünyanın En İyisi" Dediği Opus 4.5 Modelini Tanıttı: Peki Neler Yapabiliyor?

Anthropic, yeni büyük dil modeli Opus 4.5'i resmî olarak tanıttı. Daha uygun fiyatlara daha verimli sonuç alınabildiği iddia edilen model peki başka neler sunuyor?

Yapay zekâ sektörünün önde gelen şirketlerinden Anthropic, yeni büyük dil modeli Claude Opus 4.5'i duyurdu. Şirket, bu yeni modelin "kodlama, ajan sistemleri ve bilgisayar kullanımı" alanlarında dünyanın en iyi modeli olduğunu öne sürüyor.

Erken test kullanıcılarından alınan geri bildirimler, Claude Opus 4.5'in önceki model olan Sonnet 4.5'in bile başaramadığı karmaşık görevleri tamamlayabildiğini gösteriyor. Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, belirsizliği ele alma ve rehberliğe ihtiyaç duymadan çıkarımlar yapabilme yeteneği. Ayrıca yeni model görme, akıl yürütme, matematik ve kodlama becerileri gibi temel alanlarda eski Claude versiyonlarına göre gözle görülür iyileşmeler sergileyerek yapay zekâ performans çıtasını yukarıya taşıyor.

Claude Code da güncellendi

Opus 4.5'in lansmanıyla birlikte Anthropic mevcut uygulamalarını, Geliştirici Platformu'nu ve özellikle kodlama için tasarlanmış Claude Code'u da güncelledi. En önemli yeniliklerden biri, kullanıcıların uzun süreli sohbetlerde artık limitlerle karşılaşmayacak olması.

Claude, konuşmanın bağlamını otomatik olarak özetleyerek sohbetin kesintisiz ve sonsuza dek devam etmesine olanak tanıyor. Ayrıca daha uzun soluklu "ajan" görevleri için yeni araçlar ve Claude'u Chrome ve Excel gibi popüler ortamlarda kullanma seçenekleri de eklenmiş durumda.

