Nano Banana Pro ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıran Görseller Oluşturmak İçin Kullanabileceğiniz İpuçları

Google'ın en yeni ve en gelişmiş görüntü modeli Nano Banana Pro'yu daha iyi kullanmanıza ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yarayacak ipuçlarını sizler için bir araya getirdik.

Nano Banana, Gemini 3 sonrası Nano Banana Pro olarak büyük bir güncelleme aldı ve şu anda Google'ın bugüne kadarki en gelişmiş görüntü modeli konumunda.

Doğrudan Gemini uygulamasında şu anda kullanılabilir olan ve AI Studio, Vertex ve diğer platformlarda da kullanıma sunulmaya başlanan Nano Banana Pro, birden fazla dilde son teknoloji metin işleme ve bir kompozisyona 14 adede kadar görüntü ekleme gibi gelişmiş kontroller sunuyor. Peki daha etkili komutlar kullanmanın püf noktaları neler?

Vizyonunuz net olsun

En iyi sonuçları elde etmek ve yaratıcılığınızı daha iyi yansıtabilmek için promptunuza aşağıdaki kısımları ekleyin.

Konu : Resimde kim veya ne var? Ayrıntılı olarak açıklayın. (Örneğin parlak mavi gözlü bir robot veya küçük bir büyücü şapkası takan tüylü bir kedi)

Kompozisyon : Çekim nasıl kadrajlanmış? (Örneğin aşırı yakın çekim, geniş çekim veya portre).

Eylem : Ne oluyor? (Örneğin fincan kahve hazırlamak, sihirli bir büyü yapmak veya bir tarlada koşmak).

Yer : Sahne nerede geçiyor? (Örneğin Mars'ta fütüristik bir kafe veya dağınık bir simyacının kütüphanesi).

Stil : Tasarım estetiği nasıl? (Örneğin 3D animasyon, film noir, sulu boya resmi veya fotorealistik).

Düzenleme Talimatları: Mevcut bir görüntü çıktısını değiştirmek için doğrudan ve spesifik yanıtlar verin. (Örneğin adamın kravatını yeşil yap veya arka plandaki arabayı kaldır)

Detayları iyileştirin

Basit komutlar işe yarıyor olsa da profesyonel sonuçlar elde etmek için daha spesifik talimatlar gerekir. Promptunuzu oluştururken, temel bilgilerin ötesine geçin ve şu gelişmiş unsurları göz önünde bulundurun.

Kompozisyon ve En Boy Oranı : Tuvalin boyutlarını tanımlayın. (Örneğin "9:16 dikey poster" veya "21:9 sinematik geniş çekim".)

Kamera ve Aydınlatma Ayrıntıları : Çekimi bir sinematograf gibi yönetin. (Örneğin "Düşük alan derinliği (f/1.8) ile düşük açılı çekim" veya "Uzun gölgeler oluşturan arka ışıklandırması")

Metin Entegrasyonu : Hangi metnin görünmesi gerektiğini ve nasıl görünmesi gerektiğini açıkça belirtin. (Örneğin "Başlık 'URBAN EXPLORER' üstte kalın, beyaz, sans-serif yazı tipiyle yazılmalıdır.")

Gerçeklere Dayalı Kısıtlamalar (diyagramlar için) : Doğruluk ihtiyacını belirtin ve girdilerinizin gerçeklere dayalı olduğundan emin olun. (ör. "Bilimsel olarak doğru bir kesit diyagramı" veya "18. yüzyıl dönemine ait tarihsel doğruluğu sağla").

Referans Girdiler: Yüklediğiniz görüntüleri kullanırken, her birinin rolünü açıkça tanımlayın. (Örneğin "Karakterin pozu için Görüntü A'yı, sanat stili için Görüntü B'yi ve arka plan ortamı için Görüntü C'yi kullanın")

Özetle: Yaratıcı teknikler nasıl kullanılır?

Farklı prompt stratejileri, fotogerçekçi düzenlemelerden fantastik yeni dünyalara kadar her şeyi oluşturmanıza yardımcı olur. Deneyebileceğiniz bazı teknikleri sizler için bir araya getirdik.

Metin odaklı kaliteli görseller oluşturun: Net ve okunaklı metinler, etkileyici posterler, karmaşık diyagramlar ve hatta ayrıntılı ürün maketleri oluşturmanıza yardımcı olur. Gerçek dünyaya ait bilgiler kullanın: Gemini 3 Pro ile geliştirilen Nano Banana Pro, Gemini 3'ün gerçek dünya bilgisi ve derin muhakeme yeteneklerini kullanarak hassas, ayrıntılı ve zengin görüntü sonuçları sunuyor. Fikirlerinizi yerelleştirin: Yerelleştirilmiş metinler oluşturun veya var olan resimlerin içindeki metinleri çevirin. Ürünlerin birden fazla dilde nasıl görünebileceğini görün, uluslararası pazarlara hazır hâle getirin ve farklı bölgelerde kullanılmak üzere posterler ve infografikler oluşturun. Stüdyo kalitesinde kontrol düzenlemeleri kullanın: Profesyonel düzeyde sonuçlar için kapsamlı kontroller mevcut. Işıklandırma ve kamera ayarlarını (açı, odak, renk derecelendirme vb.) doğrudan belirtin. Hassas boyutlandırma: Farklı en boy oranlarını deneyin ve çeşitli çıktılar için 1K, 2K veya 4K çözünürlükte net görseller oluşturun. Görüntüleri harmanlayın ve karakterlerin tutarlılığını koruyun: Birden fazla karakterin tutarlılığını ve benzerliğini, bir grup hâlinde birlikte göründüklerinde bile koruyabilirsiniz. Markanızın görünümünü ve temasını oluşturun: Konseptleri kolayca görselleştirmek için tutarlı marka stiline sahip tasarımlar oluşturun ve uygulayın. Doğal ışıklandırma ve dokuyu korurken, giyimden ambalaja kadar 3D nesnelere ve yüzeylere desenleri, logoları ve sanat eserlerini sorunsuz bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

Bazı prompt örnekleri:

Aşağıda yer alan prompt örneklerini ve bu promptlarla alınan çıktıları siz de Nano Banana Pro üzerinde kullanabilir ve benzer sonuçlar alabilirsiniz. Buradan sonrası tamamen yaratıcılığınıza kalmış.

Açıklama: A black and white storyboard sketch showing an establishing shot, medium shot, close-up, and POV shot for a film scene. Prompt: Create a storyboard for this scene.

Prompt: Create an image showing the phrase "How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood" made out of wood chucked by a woodchuck.

Prompt: Create an infographic that shows how to make elaichi chai.

Prompt: Translate all the English text on the three yellow and blue cans into Korean, while keeping everything else the same.

Prompt: Turn this scene into nighttime.

Prompt: Focus on the flowers.

Prompt: Change the look and feel of an image for a range of platforms by adapting the aspect ratio.

Prompt: Combine these images into one appropriately arranged cinematic image in 16:9 format and change the dress on the mannequin to the dress in the image.

Prompt 1:: Create a smooth logo in a graphic style is a vibrant and playful form of typographic illustration, deeply rooted in the retro aesthetics of the 1960s and 1970s loosely based on the sketch Its defining feature is a groovy, psychedelic-inspired typeface characterized by soft, rounded, and fluid letterforms. Don't exactly follow the sketch, get inspired from it. The letters are skillfully distorted, stretched, and compressed, abandoning rigid structure to flow together and form a cohesive, recognizable shape. This technique, known as a calligram, masterfully merges text and image, where the word's form visually embodies its meaning. The word "WAVE" is artfully arranged into the fluid silhouette of a wave. The design is a clever visual pun, making the message instantly accessible and memorable. The color palette reinforces the vintage feel, employing a simple two-toned scheme with warm, often muted or earthy colors light blue background and deep blue logo. This choice enhances the nostalgic charm of the artwork. The overall effect is one of whimsical nostalgia and clever graphic design. It’s a bold yet approachable style that communicates a simple, positive message through the seamless integration of shape and word, creating an immediate and delightful visual impact.

Prompt 2: Now create identity system one by one, use 10 high quality mockups with variety of relevant products, ads, billboards, bus stop, etc. generate one at a time, 16:9 each.