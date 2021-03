Çiçeğe, böceğe, kalpli ayıcığa doyduk, romantik filmler bir yere kadar diyenler var mı? Listemizdeki filmler aşk, evlilik, kadın - erkek ilişkileri üzerine derin sorgulamalar yapmanıza yol açacak.

Sevgililer Günü… Yılın en pembe, en aşk dolu, en çiçekli ve en çikolatalı günü. Sevgi tek bir güne sığmaz diyenlerin yanı sıra böyle günlerin anlamsız olduğunu düşünenler de var. Böyle günlerin abartıldığını düşünenlerdenseniz yalnız değilsiniz çünkü sizin gibi düşünen yapımcı ve yönetmenlerin imza attığı pek çok anti-romantik film bulunuyor. Bu filmler aşk, evlilik, kadın - erkek ilişkileri gibi kavramlar üzerine yoğunlaşıyorlar.

Aşkı hiçbir zaman filmlerdeki gibi yaşayamadığını düşünenler bir de listemizdeki anti-romantik filmlere göz atsınlar. Listemizdeki filmlerin her biri farklı bir türe ait olmasına rağmen ortak noktaları, rüya gibi gelen romantik ilişkilerin gerçek hayat ile çatıştığı noktada hiç de bildiğimiz gibi olmadığıdır.

İlişkilere farklı bir açıdan yaklaşan 13 anti-romantik film:

Gone Girl

Marriage Story

Cebimdeki Yabancı

My Bloody Valentine

The Lobster

Get Out

Isn't It Romantic

Swingers

Husbands and Wives

The First Wives Club

The Break Up

Atlantics

Revolutionary Road

Gerilim dolu bir intikam hikayesi: Gone Girl

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

Vizyon tarihi: 2014

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Ben Affleck , Rosamund Pike , Neil Patrick Harris

IMDb: 8,1

Usta yönetmen David Fincher’dan alışık olmadığımız bir aşk hikayesi. Romantik bir tanışma hikayesi sonrası evlenen Nick ve Amy’nin hayatı, evliliklerinin 5. yıl dönümünde Amy’nin ortadan kaybolması ile bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.. Nick’in Amy’i arama yolculuğunda iki eşin de hiç de göründükleri kadar masum olmadıkları ortaya çıkacak.

Evlilik hakkında en tutkulusunu bile düşündürcek film: Marriage Story

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 2019

Yönetmen: Noah Baumbach

Oyuncular: Adam Driver, Scarlett Johansson, Julia Greer

IMDb: 7,9

Son yılların en çok ses getiren filmlerinden olan ve ödüllere doymayan Marriage Story, oyunculuk performanslarıyla öne çıkan bir yapım. Filmde, boşanma sürecinde olan çocuklu bir çiftin arasındaki ilişkiye yakından bakıyoruz. Anti-romantik bir film sayılmasının nedeni ise bazı sahnelerin evliliğe tövbe ettirecek türden olması.

Gizli sırların bir arkadaş ortamında tek tek ortaya çıktığı Türk filmi: Cebimdeki Yabancı

Tür: Komedi, Dram

Vizyon tarihi: 2018

Yönetmen: Serra Yılmaz

Oyuncular: Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu

IMDb: 6,9

Herkesin bir sırrı vardır, eski dostaların bile. Uzun zamandır arkadaş olan 7 yedi kişi bir akşam yemeği için bir araya gelir. Masada üç çift ve sevgilisini neden getirmediği sorgulanan bir erkek vardır. Keyifle süren sohbet, cep telefonlarını masaya açık bir şekilde koyma oyunu sonrası kimsenin aklına gelmeyecek sırların açığa çıkması ile hiç tahmin edilmeyen bir noktaya gelecektir..

İşin dozunu kaçırmak isteyenlere: My Bloody Valentine

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

Vizyon tarihi: 1981

Yönetmen: George Mihalka

Oyuncular: Paul Kelman, Lori Hallier, Neil Affleck

IMDb: 6,3

Sevgililer Günü’nü sevmediğinizi düşünüyorsanız bir daha düşünün. 2000’li yıllarda yeniden çevrim ve devam filmleriyle de karşımıza çıkan bu kült korku filmi, küçük bir ABD kasabasında Sevgililer Günü’nde işlenen cinayetleri konu alıyor. Halk hikayelerine her zaman inanmayabilirsiniz, ta ki başınıza gelene kadar.

Sevecek birini bulmak için "şu kadar vaktiniz var" deselerdi ne yapardınız? The Lobster

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 2015

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden

IMDb: 7,2

Kimse yalnız bir hayat istemez ama kimse de buna zorlanamaz. Distopik bir gelecekte, The City isimli bölgenin yasalarına göre yalnız olmamak zorundasınız. Bu yasaya uygun olarak bekar insanlar bir otelde toplanırlar ve herkese 45 gün süre verilir. Eğer 45 gün içinde kendinize bir eş bulamazsanız, daha önceden belirlemiş olduğunuz bir hayvana dönüşeceksiniz. Süreniz başladı.

İkili ilişkilerin ardından çıkabilecek en pislik hikayeyi anlatan: Get Out

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

Vizyon tarihi: 2017

Yönetmen: Jordan Peele

Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford

IMDb: 7,7

Sevgilinizin ailesi ile tanışmak her zaman biraz gergin bir süreç olmuştur. Özellikle siyahiyseniz, sevgiliniz ve ailesi beyazsa ve sevgilinizin ölmüş akrabaları ile de tanışacaksanız. Get Out, seyircinin kalbini klasik bir romantik hikaye ile ısıttıktan sonra aynı kalbin göğüs kafesinden çıkacak kadar hızlı atmasını da sağlıyor.

Adı gibi film: Isn't It Romantic

Tür: Komedi, Fantastik, Romantik

Vizyon tarihi: 2019

Yönetmen: Todd Strauss-Schulson

Oyuncular: Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Adam Devine

IMDb: 5,9

Çok zengin olması dışında hakkında başka hiçbir şey bilmediğimiz yakışıklı erkekler, şirin bir pastane sahibi güzel kadınlar ve muhteşem bir romantizm. Romantik komedi filmlerinin bu bildiğimiz klişeleri ile başarılı bir şekilde alay eden Isn't It Romantic filmi, filmlerde görmeye alışık olduğumuz aşkların gerçek hayatın içinde o kadar da romantik olmadığını ve aslında o kadar da romantik olmak zorunda olmadığını anlatıyor.

90'lı yıllarda internetten flört etmek yoktu, dışarı çıkardınız ve hikaye başlardı: Swingers

Tür: Komedi, Dram

Vizyon tarihi: 1996

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Vince Vaughn, Heather Graham, Jon Favreau

IMDb: 7,2

1990’lı yıllarda, sosyal medya olmadan önce insanlar nasıl flört ediyordu? En iyi dostunuzla sokağa çıkıyordunuz ve beğendiniz insanlarla tanışıyordunuz. Ancak işsiz bir aktörseniz ve uzun bir ilişkiden yeni çıktıysanız her zaman böyle havalı tanışma hikayeleriniz olmuyor. Swingers filmi tam da bu konu üzerine odaklanıyor ve aslında ilişkilerin başlamasında arkadaşların da önemli bir rolü olduğunu gösteriyor.

Halı altına süpürülen sorunları unutmamak lazım: Husbands and Wives

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 1992

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Mia Farrow, Sydney Pollack

IMDb: 7,5

Her ilişkide bazı sorunlar vardır. Ancak uzun süredir devam eden birlikteliklerde bu sorunlar halı altına süpürülmüştür. Ta ki biri o halıyı kaldırana kadar. Woody Allen’in sevilen filmlerinden Husbands and Wives’da bu halıyı kaldıran, çiftin en yakın arkadaşlarının boşanma haberi oluyor. Boşanma haberi üzerine konuşmaya başlayan çift, kendi ilişkileri üzerine de konuşmaya başladıkları zaman ortalığı halı altında kalmış tozlar kaplıyor.

İntikam için güçlerini birleştiren kadınlar: The First Wives Club

Tür: Komedi

Vizyon tarihi: 1996

Yönetmen: Hugh Wilson

Oyuncular: Goldie Hawn, Bette Midler, Diane Keaton

IMDb: 6,4

Kimilerine göre boşanma, evliliğin doğal sürecinin bir sonucudur. Ancak bu boşanma eşlerden birinin üzülmesi ile sonlanıyorsa kalp kırıklıkları kaçınılmaz olacaktır. Ortak bir arkadaşlarının ölümü ile bir araya gelen üç kadının diğer bir ortak noktası da kocalarının onları daha genç bir kadın için terk etmesidir. Üç kadın birlikte bir karar alırlar ve eski kocalarından intikam almak için eğlenceli bir maceraya atılırlar.

Evinizi mi seviyorsunuz, evliliği mi? The Break Up:

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 2006

Yönetmen: Peyton Reed

Oyuncular: Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Jon Favreau

IMDb: 5,8

2000’li yılların sevilen Türk dizisi Ayrılsak da Beraberiz ile aynı konuya sahip olan The Break Up filminde, boşanan ama lüks evlerinden bir türlü ayrılmak istemeyen bir çiftin hikayesini izliyoruz. Filmin finali pek anti-romantik değil ancak film boyunca bu çiftin tartıştığı her an, eğer varsa, eski toksik ilişkileriniz gözünüzün önüne gelecek.

Romeo ve Juliet'ten biri diğerine ihanet ederse: Atlantics

Tür: Dram, Gizem, Romantik

Vizyon tarihi: 2019

Yönetmen: Mati Diop

Oyuncular: Mame Bineta Sane, Amadou Mbow, Traore

IMDb: 6,7

Modern bir Romeo - Juliet hikayesi olan Atlantics filmi, aynı zamanda taşıdığı doğaüstü öğelerle de dikkat çekiyor. Romeo - Juliet hikayesinden farklı olarak bu filmde bir ihaneti izliyoruz. Okyanus altında kalacak bir adada kurtulmanın tek yolu, yeni yapılan bir kuleye sığınmaktır. Sevgilisi ile bu kuleye sığınmaya karar veren Ada, sevgilisinin başka bir kadına söz verdiğini öğrendiği zaman aşkını sorgulamaya başlar.

Titanik'teki tüm romantizm yerle yeksan oluyor: Revolutionary Road

Tür: Dram, Romantik

Vizyon tarihi: 2008

Yönetmen: Sam Mendes

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Christopher Fitzgerald

IMDb: 7,3

Sinema tarihinin en romantik filmi Titanik’te kalplerimizi ısıtan Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet, Revolutionary Road filminde bu sefer anti-romantik bir hikaye ile karşımıza çıkıyorlar. 1950’lerin Amerika’sında, bir banliyöde yaşayan çiftimiz iki çocuklarını büyütme mücadelesi sırasında kendilerini unuttuklarını fark ediyorlar ve kişisel sorunlardan bahsedilmeye başladığı zaman aslında evliliklerinin o kadar güçlü olmadığını anlıyorlar.

Aşk, evlilik, kadın - erkek ilişkileri konularına farklı bir açıdan bakmak isteyenlerin izleyeceği, en iyi anti-romantik filmleri listeledik. Aşk, pek çok kişi için dünyanın en güzel duygusu olsa da yine de ara sıra sorgulamaktan ve bir birey olduğumuzu hatırlamaktan zarar gelmez.