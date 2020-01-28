Antibiyotikler Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Bilimsel Gerçek

Antibiyotiklerin doğru zamanda kullanıldığında hayat kurtaran ilaçlar olduğu bilinirken bakterilerin geliştirdiği antibiyotik direnci, günümüzün en önemli tıbbi sorunlarından biri. Bir doktor, antibiyotikler hakkında bilmeniz gereken önemli noktaları sıraladı.

Bir doktorun bir hastaya antibiyotiği nasıl kullanması gerektiğini açıklaması veya belirli bir tür enfeksiyonu tedavi etmek için antibiyotiğe gerek olmadığını anlatması 10 dakikadan fazla sürer. Bu, antibiyotikler hakkında bazı şeylerin insanlar tarafından bilinmediğinin en büyük göstergesi.

Doktor Subramanian Swaminathan, günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarından biri olan antibiyotik direncinin yayılmasının engellenmesi için insanların antibiyotikler hakkında doğru bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Herkesin antibiyotiklerin hayat kurtaran ilaçlar olduğunu bildiğini ve yine her insanın hayatının bir döneminde antibiyotik kullandığını söyleyen doktor, bu nedenle insanların antibiyotikleri kullanıp kullanmamanın doğru yöntemlerini bilmesinin önemli olduğunu söylüyor. İşte Doktor Subramanian Swaminathan'ın antibiyotikler hakkında bilinmesinin elzem olduğunu düşündüğü 3 önemli nokta.

1. Antibiyotikler viral enfeksiyonlara karşı işe yaramaz:

Farklı antibiyotikler, farklı şekillerde çalışır ancak hepsinin tek bir amacı vardır: Bakterileri öldürmek. Antibiyotikler, virüslerin neden olduğu nezle ve grip gibi gündelik hayatta sık karşılaştığımız hastalıklara karşı işe yaramaz. İyi bir bağışıklık sistemine sahip insanlar, herhangi bir ilaca gerek kalmadan ciddi olmayan viral enfeksiyonlarla savaşabilirler.

Antibiyotikler, yalnızca mikrobik enfeksiyonlara karşı kullanılmalıdır. Sadece birkaç vakada, örneğin bağışıklık sistemi yetersizliği olan ve viral enfeksiyona sahip kimselerde, ikinci bir mikrobik enfeksiyonu önlemek için antibiyotik kullanılabilir.

2. Antibiyotik reçetelerine tam olarak uymak zorundasınız:

Tüm antibiyotikler, reçeteye tam olarak uyularak kullanılmalıdır. Bu ilaçların hangi sıklıkta alınacağı ve ne kadar kullanılacağı reçeteye yazılır. Antibiyotikler, kullanılmaya başladıktan hemen sonra enfeksiyonlarla savaşmaya başladığı için insanlar tedavileri sonlanmadan da kendilerini iyi hissetmeye başlarlar. Bununla birlikte hastaların belirlenen tedaviyi tamamlamaları hayli önemli. Tersi durumda, antibiyotikten kurtulan bakteri kendisini toparlama ve aynı ilaca direnme özelliği geliştirebilir.

3. Kendi kendinize antibiyotik kullanmayın ya da başkalarına antibiyotik önermeyin:

Birçok insan, aynı enfeksiyona yakalanması durumunda daha önce kullandığı antibiyotikleri kullanmayı düşünebiliyor. Bazılarıysa arta kalan antibiyotiklerini, benzer hastalığı geçirdiğini düşündüğü arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Her iki davranış da oldukça yanlış.

Bir hastalığın mikrobik mi yoksa viral mi olduğuna ancak bir doktor karar verebilir ve böylece doğru tedaviyi uygulayabilir. Bu doğru tedavi, antibiyotik kullanımını içeriyor ya da içermiyor olabilir. Bunun yanı sıra bir doktor, kendi bölgesinde o sırada yaygın olan hastalıkların farkındadır.

Gereği olmadığı halde antibiyotik almak, vücudumuzdaki yararlı bakterileri öldürebildiği gibi bakteri direncinin artmasına da neden olabilir. Sizler de antibiyotik kullanırken dikkatli olun.