Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Samsung’un büyük umutlarla tanıttığı üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold, sadece 3 ay sonra Güney Kore’de satıştan kaldırıldı. Yüksek fiyatı ve maliyetiyle dikkat çeken cihaz, aslında baştan beri geniş kitleler için değil, teknoloji vitrini olarak konumlandırılmış olabilir.

Samsung, katlanabilir telefon pazarında çıtayı bir üst seviyeye taşımak için Galaxy Z TriFold modelini Aralık 2025’te piyasaya sürmüştü. Ancak gelen son bilgilere göre şirket, cihazın Güney Kore’deki satışlarını 17 Mart 2026 itibarıyla sonlandırdı.

Bu durum ilk bakışta “telefon tutmadı mı?” sorusunu akla getirse de işin aslı biraz farklı. Çünkü Galaxy Z TriFold, zaten sınırlı üretimle piyasaya çıkmıştı ve bazı bölgelerde kısa sürede tükenmişti. Yani ortada doğrudan bir başarısızlık değil, daha çok planlı bir süreç olabilir.

Asıl Sebep: Uçuk Fiyat ve Üretim Maliyeti

Galaxy Z TriFold’un bu kadar kısa sürede satıştan kaldırılmasının arkasındaki en büyük nedenlerden biri yüksek üretim maliyetleri. Üçe katlanabilen ekran teknolojisi, mevcut katlanabilir telefonlara göre çok daha karmaşık bir üretim süreci gerektiriyor.

Bir de işin fiyat tarafı var. Cihaz Güney Kore’de yaklaşık 3.590.400 won, ABD’de ise 2.899 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Hal böyle olunca bu telefon, çoğu kullanıcı için ulaşılabilir bir seçenek olmaktan oldukça uzak kaldı.

Samsung Bu Telefonu Zaten Herkes İçin Yapmamış Olabilir

Sektör kaynaklarına göre Samsung, Galaxy Z TriFold’u aslında bir “gövde gösterisi” olarak geliştirdi. Yani amaç milyonlar satmak değil, “bakın biz bunu yapabiliyoruz” demekti.

Bu da neden sınırlı üretim yapıldığını ve satış süresinin bu kadar kısa tutulduğunu açıklıyor. Kısacası Galaxy Z TriFold’un hikâyesi, bir başarısızlıktan çok Samsung’un gelecekteki katlanabilir teknolojilere zemin hazırlama hamlesi gibi görünüyor.

Katlanabilir Telefonlar Hâlâ Yolun Başında

Galaxy Z TriFold’un kısa ömürlü satış süreci, katlanabilir telefonların hâlâ gelişim aşamasında olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle yüksek maliyet, dayanıklılık ve üretim zorlukları bu cihazların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeller arasında.

Ama bu, işin burada biteceği anlamına gelmiyor. Aksine, bu tarz “deneysel” cihazlar sayesinde gelecekte daha uygun fiyatlı ve daha dayanıklı katlanabilir telefonlar görmemiz oldukça muhtemel.