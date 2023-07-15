Antidepresan kullanan kişiler arasında, antidepresanın cinsel isteksizliğe neden olduğu yönünde şikâyette bulunanlar mevcuttur. Hatta bu ilaçların cinsel hayata yaptığı etki hem kadınları hem de erkekleri etkileyebiliyor. Haydi gelin bu ilaçların cinsel hayat üzerindeki yan etkilerine bir bakalım.

ABD'de yapılan bir çalışmada, klinik depresyonun, Amerika’daki her 5 yetişkinden birinin hayatını etkileyen bir problem olduğu söyleniyor. Aslında bu ilaçların kullanım amacı, vücuttaki serotonini (mutluluk hormonu) yükseltip kişiyi sakinleştirmektir.

Aslında reçeteli antidepresanların birçoğu SSRI (seçici serotonin geri alım inhibitörleri- yani seretoninin etkinliğini azaltmak-dengesini bozmak gibi düşünebilirsiniz) ailesine dahildir. Hatta Prozac, Zoloft ve Celexa gibi antidepresanlar, kullanan kişilerin yan etkilerinden en çok şikayet ettikleri ilaçlar arasında. Peki bu ilaçlar neden cinsel hayata iyi gelmiyor?

Antidepresanların sakinleştirici etkisi fazla olduğu için vücut, cinselliğe karşı daha heyecansız yaklaşabiliyor.

Bu ilaçlar vücudun sekse tepki vermesine neden olan hormonların devreye girmesini, böylece zevk duygusuna yol açan beyin kimyasallarının tetiklenmesini engelliyor. Yani sözün özü, sekse yönelik cinsel arzunun ayarını bozuyor diyebiliriz. Yapılan bir araştırmada, antidepresan alan kişilerin % 58-70 civarının cinsellikle ilgili yan etkiler yaşadığı ifade ediliyor.

Kadınlar, bu ilaçları içtiğinde genelde orgazm olmada problem yaşayabiliyor. Aynı zamanda kadınların bu ilaçları kullandıktan sonra cinsel isteklerinde düşüş olduğu görülüyor. Hatta uzmanlara göre, bazen seks sırasında bile rahat hissetmediklerini söyleyen kadınlar mevcut. Erkekler, antidepresan kullandığında libido eksikliği nedeniyle erekte olmakta zorluk çekebilirler.

Hatta bazen ereksiyonu sürdürmekte zorlanabilirler. Ayrıca erkeklerde ilaçlar nedeniyle, geç veya erken boşalma problemleri de meydana gelebiliyor. Celexa adlı antidepresanın sperm sayısını bile azalttığı, yapılan çalışmalarca tespit edilmiş.

Antidepresan nedeniyle yaşanan kilo alımı da cinsel arzunun azalmasına yol açabiliyor.

Kilo almak, cinsellik yaşamak isteyen kişinin kendine olan güvenini azaltabilir. Ayrıca bir anda çok fazla kilo almak, cinsellik için gereken enerjinin yerini atalete (uyuşukluk, hareketsizlik) bırakmasına yol açabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için antidepresan kullananların rutin egzersizler yapmalarında fayda vardır. Bir de antidepresan nedeniyle cinsel hayatında mutsuz olan kişiler bu durumu partneriyle açık iletişim kullanarak konuşmadıkça sorunlar daha da büyüyebiliyor. Çoğu kişi sorunu ilişkide olduğu kişiyle konuşmak yerine antidepresanı bırakıyor ve böylece depresyonun etkisi derinleşiyor.

Cinselliği dolu dizgin yaşamak isteyenler antidepresanın dozuna dikkat etmeli.

MEL Magazine

Eğer cinsel hayatınız, kullandığınız ilaçlar yüzünden kötü durumdaysa doktorunuza danışıp antidepresan dozunuzu azaltmanızda fayda vardır. Veyahut ilaç alma saatlerini cinsel bir deneyim yaşadıktan sonraya bırakabilirsiniz. Tabii tüm bu planlamaları doktorla birlikte yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde kafanıza göre ilaç alımında değişiklik yaptığınızda beklenmedik sonuçlarla karşılaşma riski ile baş başa kalabilirsiniz.

Bazen doktorlar, bu olası yan etkilerden dolayı kişiye farklı bir antidepresan yazabiliyor. Bu tip bir değişiklik düşünenler varsa cinsel hayatı kısıtlayan antidepresanı, bir uzman eşliğinde tespit edip onun yerine olumsuz yan etki yaratmayacak bir tane yazdırabilir.