Orgazm Taklidinin Temelinde Yatan Psikolojik Faktörler

Cinsellikte rol yapmanın sadece kadınlara özgü olduğu düşünülse de erkekler de cinsel yaşamlarında rol yapabiliyor. Cinsellik, toplumda iki tarafın karşılıklı olarak birbirlerini memnun etmelerine dayalı bir durum gibi algılanmaktadır. Bu nedenle, birbirlerine cinsel çekim duyan kişiler, cinsel deneyim esnasında gösterecekleri performansa odaklanıp duyulan hazzın azalmasına neden olabiliyorlar.

Kadınlar ve erkeklerin cinsellikte rol yapmalarının birbirinden farklı sebepleri vardır. Kadınlar için bu durum, bazen partnerlerinin kendilerini aldatmaması için olabildiği gibi bazen de cinsel isteksizlik kaynaklı olabilmektedir.

Erkeklerin ise bazen partnerlerine karşı duyguları bittiği için rol yaptıkları görülebilir. Erkekler için cinsellikte gösterilen performans, kadınlara göre daha önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle stres faktörü de erkeklerin cinsellikte rol yapmalarına yol açabiliyor.

Kadınlar, seks esnasında orgazm taklidi yapınca partnerlerinin kendilerini terk etmeyeceği düşünüyor.

Kadınlar, orgazm taklidini çoğunlukla partnerlerinin kendilerinden ayrılmamaları için yaptıkları görülebilir. Ola ki partnerin aldatma riski yüksekse pek çok kadın cinsel deneyim esnasında rol yaparak partnerini elinde tutacağını düşünüyor.

Rol yapmak belki heyecanı artırabilir, diye düşünenler de var.

Kadınların, orgazm numarası yapmalarındaki diğer faktörler arasında partnerlerinin heyecan duygusunu artırma isteği yatabiliyor. Hatta partnerin egosunu güçlendirerek ilişkiye olan bağlılığının artacağı düşüncesi ile rol yapanların olduğu da söylentiler arasında.

Cinsellik yaşamaktan korkma veya cinsellikte kendine güvenememe durumundan muzdarip olanları da unutmamak gerek.

Partnerini mutlu edemeyeceğini düşünerek cinsellik konusunda kendine güvenemeyen bireylerin cinsellik esnasında rol yaptığını söyleyebiliriz. Bu durumdan çoğunlukla erkeklerin dert yandığını görülse de meselenin sadece erkeklere özgü olmadığını bilmelisiniz.

Ancak kadınlar da ilişkide güvensiz olduğunda veya korktuğunda cinsellik yaşarken rahat hissetmeyebilir ve bu nedenle cinsellik esnasında keyif almadığı halde keyif alıyormuş gibi rol yapabilir.

İnsanlar sadece daha seksi görünmek istediği veya alkolü fazla kaçırdığı için de orgazm taklidi yapabilir.

Alkol fazla kaçırıldığı takdirde erkeklerin, cinsel deneyimlerine fazla odaklanamamalarına yol açabilir. Bu nedenle erkeklerin, eşlerini üzmemek için orgazm taklidi yaptığı söylenebilir. Tabii ki mesele sadece fazla alkol almakla bitmiyor, kadınlar ve erkekler bazen daha seksi görünmek için de orgazm olmuş gibi davranabiliyor.

Sonuçta cinsellik esnasında olduğundan fazla seksi görünmek partnerleri birbirine daha fazla yakınlaştırabilir. Yani anlayacağınız üzere cinsellikte rol yapma konusunu sadece olumsuz şekilde değerlendirmemek, durumun iki taraf için eğlenceli olabilecek olumlu taraflarını da görmek gerekiyor.

Kaynaklar: 1, 2, 3