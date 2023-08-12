Bu bilmece, gizemli bir antik tapınakta geçiyor. Keşif için girdiğin tapınağın lanetinden kurtulup çıkış yolunu bulabilmek için farklı ihtimalleri hesaba katman ve en iyi şekilde değerlendirebilmen gerekecek. Seni yanıltmaya çalışan lanetli öğrencilerin söyledikleri arasında kaybolmadan doğru yolu bulabilir misin?

Bir arkeoloji profesörüsün, öğrencilerinle birlikte antik bir tapınağı keşfetmek için yola çıkıyorsun. Tapınağın lanetli olduğuna dair yüzyıllardır süregelen söylentiler var. Bu yüzden içine girmeye kimse cesaret edemiyor. Ama sen bu cesareti gösterdin. Gel gör ki çok hızlı ve doğru kararlar alman gerekecek, üzerinde büyük sorumluluk var.

Bütün tehlikeleri göze alıp girdiğin bu yolda antik tapınağın sırlarını açığa çıkarmayı başarabilir misin? Zamanla yarışırken ve ekibindeki üyelerden bile emin olamazken zekânı kullanarak doğru yolu bulabilir misin?

Antik tapınağa girdin, neredeyse kimsenin girmeye cesaret edemediği tapınakta dünya tarihini değiştirecek önemli keşifler yaptın.

Öğrencilerinle birlikte bulduğunuz bu keşifler yıllarca konuşulacak, isimleriniz arkeoloji alanında hep hatırlanacak. Bu zorlu görevde seni yalnız bırakmadıkları için onları tebrik ediyorsun.

Artık zorlu bir yolculuğun sonuna geldiniz, tüm tuzakları atlattınız ve tapınaktan çıkmak için aradığınız anahtarları buldunuz.

Artık tapınaktan çıkma zamanı. Peki sence o kadar kolay olacak mı?

Aradığın tüm cevapları bulduğuna göre dış dünyaya dönebilir, bu büyük başarının keyfini sürebilirsin.

Bir anda bir şey oldu, karanlıkta duvardaki yazıtları anlamaya çalışırken sana eşlik eden 8 öğrenciden 2’si ortadaki mihraba çarptı.

Etrafı bir anda yeşil toz bulutları sardı ve duvarlar sarsılmaya başladı.

Panikle koşmaya başladınız ve 5 yol ayrımı olan bir alana geldiniz. Bir çıkış, zaten gelmiş olduğunuz mihraba, diğeri de çıkışa gidiyor.

Alanın ortasında kocaman bir kum saati var ve hesaplamalarına göre bir saatten de kısa süre içinde kum saatinde gösterilen süre bitecek. Gelen korkunç seslere bakılırsa süre bittiğinde pek orada olmak istemeyeceksiniz.

Geldiğiniz yolla ilgili hatırladığın şeyleri gözden geçirdiğinde hızlı olursanız yaklaşık 20 dakikada tapınaktan çıkabileceğinizi hesaplıyorsun.

Önünde duran yol ayrımı, tapınaktan çıkabilmek için son şansın ve bunu biliyorsun.

Ama geldiğiniz yol hangisiyse takip edebileceğiniz size ait herhangi bir ayak izi veya işaret de kalmamış ve kimse de yolu hatırlamıyor.

Dokuzunuz farklı yollara ayrılır ve ortadaki alana geri gelirse döndüğünüzde tam da kendi yolunuzun nereye çıktığını söylemeye vaktiniz yetecek kadar bir vaktiniz olur. Sonra da herkes doğru çıkışa koşabilir.

Ama bir sorun var, duvardaki yazıtlarda mihrabın lanetli olduğunu okumuştun. Antik şehrin kral ve kraliçesinin ruhları, davetsiz misafirlerin zihinlerini ele geçirip, onların düşüncelerini yanıltabilir, gerçek olmayan şeyler söyletebilirler.

Yeşil dumanı hatırlıyorsun; hangisi olduğunu hatırlamadığın iki öğrenci, bu dumana maruz kalmıştı. Yani bu öğrenciler lanetlendiler.

Lanetlenen öğrenciler artık lanetin etkisinde bir şekilde davranabilir veya seni buradan çıkarmamak için her şeyi yapabilirler. Yani aslında doğru olan yol için yanlış, yanlış için doğru diyebilirler.

Lanetin seni etkilemediğinden eminsin, ama 8 öğrencinden hangilerinin etkilendiğini de bilmiyorsun.

Ayrıca lanetlenen öğrenciler her zaman ve sadece yalan söyleyecek diye bir şey de yok. Sorguya çekerek kimin lanetlendiğini test edebilmen mümkün değil.

Neyse ki şu konuda için rahat: Lanetli öğrencilerin kimseye saldırmak ya da zarar vermek gibi bir derdi yok. Bu yalnızca neler söylediklerini ve düşündüklerini etkileyen bir lanet.

Hepinizi tapınaktan çıkarabilecek bir yol bulabilir misin?

Cevabı duymaya hazırsan aşağıyı okuyabilirsin:

Öncelikle kendinin lanetlenmediğini biliyorsun, yollardan birini kontrol etmeye tek başına gidebilirsin.

Bir çıkışın mihraba gittiğini biliyordun, kalan 3 çıkış için ise geriye 8 öğrenci kalıyor.

Örneğin grubu ikiye ayırsan ve iki çıkışa 4’er kişi göndersen doğru sonuca ulaşamazsın. Çünkü 4’lü gruplardan birinde bir anlaşmazlık çıksa, yani 2’si “Evet, burası doğru yol”, diğer 2’si hayır buradan değil” dese kime güvenmen gerektiğini bilemezsin.

Bir çift ve iki tane de 3’lü grup göndermek ise kesinlikle doğru sonucu verecektir. Neden mi?

Lanetli öğrencilerin yalan söyleyip söylemeyeceği belli değil ve iki kişiler. Diğer 6 kişi ise her zaman doğruyu söyleyecektir. Sonuçta akılları hala yerinde ve canlarını kurtarmak istiyorlar.

Her grup yol ayrımından döndüğünde ya gruptaki herkes aynı şeyi söyleyecek, ya da birbirleri ile çelişen şeyler söylediklerinden tartışmaya başlayacaklar.

Eğer 3 kişi de aynı sonuç üzerinde uzlaşmışsa sorun yok, hiçbirinin yalan söylemediğinden emin olabilirsin.

İkili gruptan emin olamazsın evet, ikisi de lanetli öğrenciler olarak denk gelmiş olabilir ve bir ağızdan yalan söyleyebilirler. Ama bu durumda diğer iki grubun doğru söyleyeceğinden emin olacağın için, bu iki ihtimali eleyip bu ikilinin geldiği yolun ne olduğunu da kolayca bulabilirsin.

Tabii şans eseri çıkışın senin gittiğin yol olduğunu fark edersen bunların hiçbirine gerek bile kalmaz.

Yani özetleyecek olursak, 2'li grubu boşver, 3’lü gruplardan sadece biri kendi içinde çelişiyorsa, bu çelişmeyen grubun doğruyu söylediği anlamına gelir.

Eğer 3’lü gruplardan ikisi de kendi içinde çelişiyorsa ikisinde de birer tane lanetli öğrenci vardır, dolayısıyla her iki grupta da 2 kişinin görüş birliğine vardığı sonuca güvenebilirsin.

Evet, çıkışı buldunuz; hızlıca koşuyor ve yeşil dumanları arkanızda bırakıyorsunuz, tapınak çöküyor ve yerin dibine gömülüyor.

Hepiniz kurtuldunuz, bu son derece zorlu görevde yanında olan öğrencilerine güzel bir tatil sözü veriyorsun. Artık birlikte elde ettiğiniz buluşları dünyayla paylaşma ve tatilin keyfini çıkarma zamanı.