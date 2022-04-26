Test: Bu Mantık Sorularının Kaçını Çözebileceksin?

Bir sınava girdiğinizde soruları çok eğlenceli bulmayız, ancak bazı sorular aslında eğlencelidir. Bugün sizlere, stresten uzak bir şekilde çözebileceğiniz, daha önce sınavlarda çıkmış 10 mantık sorusu vereceğiz.

Sınavlar, üzerimizde yarattıkları baskı ve sonrasındaki büyük etkiler oluşturmaları nedeniyle her zaman stresli aktiviteler olmuştur. Bir üniversite sınavına girmek, öncesinde yapılan çalışmaların da etkisiyle hiç de eğlenceli olmuyor. Peki gerçekten soru çözmek sıkıcı bir iş mi? İnternette gezerken size sorulan sorulara cevap verdiğiniz test içerikleri eğlenceliyken sınavlar neden sıkıcı?

Bugün sizlere ÖSYM sınavlarında karşımıza çıkan mantık soruları soracağız. Beyin yakma potansiyeline sahip bu soruları bilmek sizi başkalarının önüne geçirmeyecek. Sadece kendinizi test etmenizi ve bu soruları çözerken eğlenmenizi sağlayacak. Bir sınava girdiğinizde de başka insanlara karşı yarışmayı bırakıp bu soruları çözmekten zevk almaya başlarsanız çok daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Hadi gelin şimdi beyninizi zorlayacak bazı mantık sorularına bakalım.

Beyin yakma garantili 10 mantık sorusu

Meral'in alışveriş çılgınlığı olarak tanımlanabilecek mantık sorusu

Meral parasının yarısıyla bir ayakkabı, sonra da kalan parasının yarısıyla bir gömlek alıyor.

Meral'in 30 TL'si kaldığına göre, ayakkabının fiyatı kaç TL'dir?

A) 45

B) 60

C) 75

D) 80

E) 90

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Bir türlü gelmeyen otobüslerin hatrına yazılmış soruyla başbaşa bırakıyoruz sizleri...

İki belediye otobüsü her gün aynı anda D durağından hareket etmekte ve belirli bir güzergahı takip ederek tekrar aynı durağa dönmektedir. Otobüslerden biri bu güzergahı 45 dakikada, diğeri 1 saat 15 dakikada tamamlamaktadır.

Bu otobüsler, saat 7:00'de duraktan hareket edip aralıksız sefer yaptığına göre, ilk kez saat kaçta aynı anda tekrar D durağında olur?

A) 9:30

B) 9:45

C) 10:15

D) 10:30

E) 10:45

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İşçilere bu kadar da yüklenilmez temalı bir soruyla karşınızdayız.

8 işçi günde 9 saat çalışarak bir işi 10 günde tamamlıyorsa 4 işçi günde 12 saat çalışarak aynı işi kaç günde tamamlar?

A) 12

B) 15

C) 16

D) 18

E) 20

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Döviz zaten uçmuş, bu kadar ölücülüğe gerek var mıydı?

2 turist, eşit miktarda para ödeyerek bir minibüs kiralamak istiyor. Sonra bu gruba 3 kişi daha katılıyor ve her bir turistin ödeyeceği para 4 TL azalıyor.

Buna göre, minibüsü kiralama ücreti kaç TL'dir?

A) 180

B) 216

C) 240

D) 264

E) 300

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Defolu malın zararını da biz tüketicilerden çıkarın zaten.

Bir mağaza sahibi, almış olduğu 60 tişörtün her birini 20 TL'den satmayı planlamıştır. Fakat daha sonra tişörtlerden 12'sinin defolu olduğu ortaya çıkmış ve mağaza sahibi defolu tişörtlerin tanesini 10 TL'den satmıştır.

Bu mağaza sahibi, başlangıçta planladığı geliri elde etmek için defolu olmayan tişörtlerin her birini kaç TL'ye satmalıdır?

A) 20,5 TL

B) 21 TL

C) 21,5 TL

D) 22 TL

E) 22,5 TL

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Bu sorunun çok eski dönemlerde hazırlandığını, içerisindeki fiyatlardan rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Soru 6: Koyun sürüsüne sahip bir köylü, 3 koyuna karşılık 1 inek takas ederek 20 inek aldığında sürüdükei hayvanların toplam piyasa değeri 3000 TL artıyor.

1 koyunun piyasa değeri 750 TL olduğuna göre, 1 ineğin piyasa değeri kaç TL'dir?

A) 2050 TL

B) 2100 TL

C) 2250 TL

D) 2350 TL

E) 2400 TL

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Aslında Ali biraz daha hızlansa ortada problem kalmayacak ama...

Cem'in iki adımda aldığı yolu, Ali üç adımda almaktadır. Her ikisi de aynı noktadan başlayıp aynı yönde 40 adım attığında aralarındaki uzaklık 10 metre oluyor.

Buna göre, Cem bir adımda kaç metre yol almaktadır?

A) 0,8 metre

B) 0,75 metre

C) 0,7 metre

D) 0,65 metre

E) 0,6 metre

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Çiftçi kardeş bu durumun sadece sana olmadığını bilmek belki içini rahatlatacaktır.

Bir çiftçi, "Bu sene tarladan aldığım mahsul geçen seneye göre %25 daha fazla fakat elime geçen para %10 daha az." diyor.

Buna göre, mahsülün bu seneki fiyatı geçen seneye göre yüzde kaç düşmüştür.

A) 24

B) 25

C) 28

D) 30

E) 35

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Koşmanın bu kadar problemli bir şey olduğunu bilmiyorduk.

Bir sporcu ilk gün belirli bir mesafeyi koşuyor. Sonraki her gün bir önceki gün koştuğu mesafenin 2 katından 500 metre daha az koşuyor.

Sporcu üç gün sonunda toplam 6400 metre koştuğuna göre, ilk gün kaç metre koşmuştur?

A) 1000

B) 1200

C) 1250

D) 1300

E) 1400

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Bir fincan kahvenin 40 yıl hatrı vardır da bu kadar detaylı incelemeye gerek var mıydı?

Bir kahve dükkanında; kahve, sıcak su ve süt bileşenlerinin kullanılmasıyla oluşturulan 400 mililitrelik içeceklerin fiyatları, 100 mililitrelik her bir bileşenin fiyatı ayrı ayrı toplanarak hesaplanmaktadır. Bu kahve dükkanındaki içeceklerden üçünün fiyatları ve bileşenleri yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.

Bu müşterinin sipariş ettiği içecekteki bileşenlerin miktarı şekildeki gibi olduğuna göre, bu müşteri bu içecek için kaç TL ödemiştir?

A) 11 TL

B) 11,5 TL

C) 12 TL

D) 12,5 TL

E) 13 TL

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Kaynak: 1, 2, 3